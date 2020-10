Miro Žbirka pre koronu preložil turné. S fanúšikmi sa stretne na online autogramiáde

Slovenský spevák Miro Žbirka preložil v dôsledku koronakrízy októbrové turné na január. Vstupenky na koncerty v rámci Cinema Acoustic Tour zostávajú v platnosti a nemenia sa ani miesta vystúpení.

Uskutočnia sa 26. januára 2021 v prešovskom kine Scala, 27. januára 2021 v martinskom kine Moskva a 28. januára 2021 v bratislavskom Ateliéri Babylon.

Vstupenky na bratislavský koncert sú už vypredané a zvažuje sa pridanie ďalšieho koncertu.

Teší sa na stretnutia s fanúšikmi

Šesťdesiatsedemročný rodák z Bratislavy sa koncertov už nemôže dočkať. „Je to veľmi príjemné zahrať si v dokonalej akustike kinosály. Je to pre nás nový a veľmi silný zážitok. Veľmi radi si to zopakujeme, aj keď si na to asi budeme musieť chvíľu počkať,“ povedal.

Česká časť Cinema Acoustic Tour sa stihla uskutočniť pred nástupom nových opatrení a získala množstvo priaznivých ohlasov od divákov, hudobníkov i samotného Žbirku.

Online autogramiáda

Pre svojich fanúšikov prichystal prekvapenie, a to virtuálnu autogramiádu. Uskutoční sa v deň Mekyho narodenín 21. októbra 2020 v jeho dome.

Fanúšikovia, ktorí si počas nasledujúcich dvoch týždňov na linku Universal Music objednajú novú knihu Songbook, 3CD The Best Of Miro Žbirka, alebo čokoľvek iné od Mira Žbirku, získajú možnosť dostať to domov podpísané aj s venovaním.

Autogramiáda sa uskutoční ako online livestream a bude možné ju sledovať v priamom prenose na sociálnej sieti.