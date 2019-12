Miroslav vtrhol do zborovne školy so psom a boxerom na ruke, učiteľom sa vyhrážal pomstou

So psom a kovovým boxerom na ruke vtrhol do jednej z košických základných škôl 26-ročný Miroslav. Košičan vbehol do zborovne a na učiteľov kričal, či si ho pamätajú a že sa pomstí za všetko, čo mu urobili. Ako agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, na učiteľov sa zaháňal a päsťou udieral do stola.

Potom zo zborovne vybehol, ešte sa zahnal na riaditeľku so slovami, že sa pomstí a nenechá to tak. Pri incidente našťastie nebol nikto zranený.

Košičana po tomto výstupe obvinili z výtržníctva. Skončil v cele aj s podnetom na jeho vzatie do väzby. Za tento skutok mu hrozí trest až na tri roky.