Bratislava, 7.6.2017 ( WBN/PR ) – Po štyroch rokoch sa opätovne konala súťaž Miss a Mister Deafclub 2017, ktorú usporiadala spoločnosť Deafclub. Oslavovalo sa na počesť 7. narodenín vzniku spoločnosti. Je chvályhodné, že táto súťaž udržala svoju tradíciu v komunite nepočujúcich od roku 1991.

Miss a Mister Deafclub 2017 sa realizoval ako 19. ročník súťaže Miss nepočujúca Slovenska, ale novinkou bola mužská súťaž – 1. ročník súťaže Mister nepočujúci Slovenska.

Najkrajšiu nepočujúcu slečnu a najkrajšieho nepočujúceho chalana vyberala 8-členná porota, z toho 5 nepočujúcich porotcov a 3 počujúci porotcovia:

Rastislav Henek, ktorý je primátorom Púchova od roku 2014, bol bývalým špeciálnym pedagógom a sponzorom tejto akcie



Jeho manželka Katarína Heneková, právnička v katastri a vysokoškolská učiteľka práva v Púchove



Juraj Droba, ktorý je poslancom Národnej rady SR, kandidátom na predsedu (župana) Bratislavského samosprávneho kraja, dlhodobo sa venuje nepočujúcim a bol sponzorom akcie

Björn Blumeier “Bobi” z Nemecka, pracuje ako tatér, v Nemecku organizuje Miss a Mister nepočujúci Nemecka a spoločne so svojím bratom organizujú súťaž Miss a Mister Deaf Star

Sabína Dvulitová, Slovenka žijúca v Paríži, je Miss nepočujúcou Slovenska 2007 (Zvolen) a manažérkou Miss a Mister nepočujúci sveta v Prahe od roku 2010

Julien Dos Santos z Francúzska, ktorý je Mister nepočujúci Francúzska 2014 a bol porotcom v Thajsku súťaže Miss a Mister nepočujúci Thajska 2015

Hulusi Bati z Anglicka, ktorý je známym ľudovým rozprávačom v posunkovom jazyku o rodinných príbehoch “Deaf News and Story”

Petronela Petrovičová, Slovenka žijúca v Londýne, ktorá je Miss nepočujúca Slovenska 2004 a Miss sympatia Nepočujúca 2004 (Poprad), Miss nepočujúca sveta 2005 a Miss sympatia nepočujúca sveta 2005 (Praha).

Medzi desať súťažiacich dievčat, ktoré sa prihlásili na Miss Deafclub 2017, boli Viktória Horváthová zo Šamorína, Martina Antušeková z Bratislavy, Martina Szabová zo Zlatých Moraviec, Nina Orovčíková z Prievidze, Lenka Bosáková z Olšovian (okres Košice – okolie), Adriana Vavreková z Bratislavy, Veronika Hvizdáková z Košíc, Claudia Illéšová z Trebišova, Jana Jánošíková z Rovinky (okres Senec) a Linda Pužová z Nového Mesta nad Váhom.

Desať súťažiacich opačného pohlavia, ktorí sa prihlásili na Mister Deafclub 2017, boli: Adrián Vaco z Kováčovej pri Zvolene, Jozef Váhovský z Prešova, Denis Poledník z Trnavej Hory (okres Žiar nad Hronom), Peter Grman z Prievidze, Jaroslav Srnák zo Šenkvíc (okres Pezinok), Juraj Bakyta z Jaroku (okres Nitra), Ervín Puža z Nového Mesta nad Váhom, Samuel Kolembus z Bratislavy, Ľubomír Ončo z Oravského Podzámku a Matúš Hyžák z Púchova.

Súťažiaci predviedli v troch promenádach. Prvou bola promenáda v športovom oblečení s tričkami Miss/Mister DeafClub 2017, nasledovala promenáda u dievčat v neónových plavkách od spoločnosti Neonky Nela Slováková a u chlapcov v boxerkách Calvin Klein a poslednou promenádou u dievčat bola v spoločenských šatách od spoločnosti Krásne šaty a u chlapcov vo svojom obleku.

Medzi promenádami nechýbali tri úžasné vystúpenia v podaní Mareka Slíža alias Slížo Perfekto, ktorý sprevádzal svoje žonglérske umenie

Dalibora Gajdoša alias Dallo, ktorý prezentoval svoj tanec s názvom Káva a cukrík.



Lucie Kevickej, ktorá svojim futbalovým umením viedla sólo s loptou (tzv. freestylle football).



Titul Mister sympatia Deafclub 2017, ktorého vybrali diváci, získal Jozef Váhovský z Prešova. Dostal krásne ceny: profesionálne fotenie v exteriéri v hodnote 100 € od Adama Kováča, fotokniha v hodnote 50 € od spoločnosti CEWE, pánske parfum Trussardi v hodnote 42 € od Parfumérie Tina, tričko Mister Deafclub 2017 a tenisky Novesta v hodnote 59 € od spoločnosti Novesta.

Titul 2. vicemister Deafclub 2017, ktorého vybrali porotcovia, dostal Juraj Bakyta z Jaroku, ktorý postupuje na Módu nepočujúcich do Prahy. Koná sa v dňoch 11. – 19. júla 2017. Je to vlastne prehliadka módnych oblečení, spoločenských oblekov, šiat a kultúrnych krojov. Dostal báječné ceny: pobyt v 3-hviezdičkovom Hoteli Aqua Sport v Púchove pre 2 osoby na 2 noci so stravou, vstupom do wellnesu, fitnescentra a športovísk v hodnote 150 € od primátora Púchova Rastislava Heneka s jeho manželkou Katarínou, tenisky Novesta v hodnote 59 € od spoločnosti Novesta, tričko od spoločnosti STAZU Designs a tričko Mister Deafclub 2017.

Titul 1. vicemister Deafclub 2017, ktorého vybrali porotcovia, získal Samuel Kolembus z Bratislavy, ktorý postupuje na súťaž Deaf Stars do Paríža. Koná sa v dňoch 20 – 30. októbra 2017. Je to vlastne podobná súťaži Miss a Mister nepočujúci sveta, ale na nej vystupujú súťažiaci napr. 1. vicemissky, 2. vicemissky, 1. vicemistri, 2. vicemistri, súťažiaci môžu byť ženatí, vydaté, tetovaní a mať deti. Dostal úchvatné ceny: pobyt v 3-hviezdičkovom hoteli s názvom Grand Hotel Matej v Banskej Štiavnici s vstupom do wellnessu pre 2 osoby na 2 noci s raňajkami v hodnote 170 € od Ľudovíta Kaníka, tenisky Novesta v hodnote 59 € od spoločnosti Novesta, tričko od spoločnosti STAZU Designs a tričko Mister Deafclub 2017.

Za najkrajšieho chalana Mister Deafclub 2017, ktorého vybrala porota, sa stal Jaroslav Srnák zo Šenkvíc. Postupuje do celosvetového finále Miss a Mister nepočujúci sveta v Prahe, ktoré sa realizuje v dňoch 11. – 19. júla 2017. Zároveň dostal nádherné ceny: dovolenku pri mori podľa vlastného výberu v hodnote 450 € od cestovnej kancelárie Kartago Tours, symbolickú sošku od BeArt, tenisky Novesta v hodnote 59 € od spoločnosti Novesta, tričko od spoločnosti STAZU Designs a tričko Mister Deafclub 2017.

Titul Miss sympatia Deafclub 2017, ktorú vybrali diváci, získala Nina Orovčíková z Prievidze. Dostala krásne ceny: kvetinovú korunku v hodnote 90 € od Hogo Fogo, profesionálne fotenie v exteriéri v hodnote 100 € od Adama Kováča, fotokniha v hodnote 50 € od spoločnosti CEWE, ženské parfum Trussardi v hodnote 42 € od Parfumérie Tina, tričko Miss Deafclub 2017, neónové plavky od spoločnosti Neonky Nela Slováková a kyticu kvetov od spoločnosti Kvety Eva – Eva Kucharičová.

Titul 2. vicemiss Deafclub 2017, ktorú vybrali porotcovia, dostala Janka Jánošíková z Rovinky, ktorá postupuje na Módu nepočujúcich do Prahy. Koná sa v dňoch 11. – 19. júla 2017. Dostala báječné ceny: korunku od spoločnosti Diva Princess, pobyt v 3-hviezdičkovom Hoteli Aqua Sport v Púchove pre 2 osoby na 2 noci so stravou, vstupom do wellnesu, fitnescentra a športovísk v hodnote 150 € od primátora Púchova Rastislava Heneka s jeho manželkou Katarínou, červenú šiltovku od spoločnosti STAZU Designs, tričko Miss Deafclub 2017, neónové plavky od spoločnosti Neonky Nela Slováková a kyticu kvetov od spoločnosti Kvety Eva – Eva Kucharičová.

Titul 1. vicemiss Deafclub 2017, ktorú vybrali porotcovia, získala Linda Pužová z Nového Mesta nad Váhom, ktorý postupuje na súťaž Deaf Stars do Paríža. Koná sa v dňoch 20 – 30. októbra 2017. Dostala báječné ceny: korunku od spoločnosti Diva Princess, pobyt v 3-hviezdičkovom hoteli s názvom Grand Hotel Matej v Banskej Štiavnici s vstupom do wellnessu pre 2 osoby na 2 noci s raňajkami v hodnote 170 € od Ľudovíta Kaníka, červenú šiltovku od spoločnosti STAZU Designs, tričko Miss Deafclub 2017, neónové plavky od spoločnosti Neonky Nela Slováková a kyticu kvetov od spoločnosti Kvety Eva – Eva Kucharičová.

Za najkrajšiu slečnu Miss Deafclub 2017, ktorú vybrala porota, sa stala Nina Orovčíková z Prievidze. Postupuje do celosvetového finále Miss a Mister nepočujúci sveta v Prahe, ktoré sa realizuje v dňoch 11. – 19. júla 2017. Zároveň dostala nádherné ceny: korunku od spoločnosti Diva Princess, symbolickú sošku od BeArt, dovolenku pri mori podľa vlastného výberu v hodnote 450 € od cestovnej kancelárie Kartago Tours, umelecké dielo – obraz s motívom Hlavného námestia v Bratislave od Lucie Chocholáčkovej v hodnote 250 €, červenú šiltovku od spoločnosti STAZU Designs, tričko Miss Deafclub 2017, neónové plavky od spoločnosti Neonky Nela Slováková a kyticu kvetov od spoločnosti Kvety Eva – Eva Kucharičová.

Súťažiaci finalisti nezaobišli bez cien, dostali ručne vyrobenú čokoládu z Brna značky Pierre od Pierre Cédrick Klimeczek, prvé dealkoholizované víno z Francúzska od spoločnosti Niche Wine v mene Michaely Valentovej, tenisky NOVESTA v hodnote 59 € a tričko Mister Deafclub 2017. Podobné ceny dostali súťažiace finalistky, nimi sú ručne vyrobená čokoláda z Brna značky Pierre od Pierre Cédrick Klimeczek, prvé dealkoholizované víno z Francúzska od spoločnosti Niche Wine v mene Michaely Valentovej a tričko Miss Deafclub 2017.

Celú súťaž moderoval v slovenskom posunkovom jazyku Roman Vojtechovský, moderátor Správ RTVS v slovenskom posunkovom jazyku. Prevažne do hovoreného jazyka tlmočila Milena Fabšicová. Po súťaži sa pokračovalo spoločenskou zábavou do rána a tombolou.

V mene hlavného organizátora súťaže Miss a Mister Deafclub – Tomáša Mateoviča, patrí poďakovanie Janke Kinčokovej, Romanovi Zagorovi, choreografom Dallovi a Henrichovi Vnenčákovi, hore a dole uvedeným sponzorom, súťažiacim, tlmočníčke, moderátorovi, dobrovoľníkom za skvelú spoluprácu. Tiež ľudom a špeciálnym hosťom, ktorí sa zúčastnili na tej akcii Miss a Mister Deafclub 2017. Veľké ĎAKUJEM!

Chceme poďakovať ďalším sponzorom, ktorých sme vyššie nespomenuli a prispeli na túto aktivitu: Juraj Droba, ktorý prispel finančným darom v hodnote 300 €, spoločnosť Krásne šaty zapožičala dievčatám spoločenské šaty, spoločnosť Shoozers zapožičala dievčatám tenisky značky Converse s ručne zdobenými kamienkami Swarovski, spoločnosť Elisha Fox zapožičala dievčatám náušnice, Sandra Baumgartner a Dominika Bartošovičová z Professional Make-up & Hair Stylist, ktoré súťažiacim líčili a upravovali vlasy, Hotel Družba poskytla 50 % zľavu na ubytovanie pre súťažiacich, Hlavné mesto SR Bratislava poskytlo 500 € na prenájom kultúrneho domu, Miestny úrad Petržalka poskytol 300 € na ubytovanie pre súťažiacich, spoločnosť Bagsey venovala 300 € na stravu súťažiacim, Chutné syry od farmára venovala 100 € na obed pre súťažiacich a organizátorov a Svitlana Matušová – Fialka venovala stravu pre súťažiacich a divákov v hodnote 100 € a poskytla 200 pagáčikov zdarma. Veľká vďaka.

Autor: Roman Vojtechovský

Photo: Robert Holec

Ďakujeme sponzorom a mediálnym partnerom!