Mitrík označil Matovičovu lotériu a peniaze pre seniorov za očkovanie za legitímne, ale nesystémové rozhodnutie

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík v rozhovore pre Štandard označil očkovaciu lotériu a peniaze pre seniorov za očkovanie proti ochoreniu COVID-19 za legitímne, ale nesystémové rozhodnutie.

„Že to môže škodiť tejto krajine, to všetci cítime. Sú segmenty, kde by sa tá polmiliarda zišla viac, napríklad v cestnej infraštruktúre,“ uviedol. Dodal však, že takýchto výdavkov do sociálnej sféry bolo dosť aj za predchádzajúcej vlády a pranierovali ich.

Najvyšší kontrolný úrad sa podľa Mitríka vždy pokúša nastaviť zrkadlo verejným politikám. „V prípade opatrení, ako je lotéria či 500-eurové poukazy, je skôr ako otázkou zamerania, otázka vhodného načasovania,“ povedal.

Filozofia úradu je podľa Mitríka taká, že kde sa míňa veľa peňazí, tam by mali byť. Preto budú peniaze za očkovanie pre seniorov aj očkovaciu lotériu posudzovať, ale nechce predčasne hodnotiť, či išlo o nehospodárne nakladanie s verejnými financiami a idú to exaktne skúmať.

„Nikdy nejdeme na náhodu, ale dopredu robíme rizikové analýzy, spracúvame podklady z dostupných zdrojov a keď sa uistíme, že tam nie je všetko v poriadku, ideme na kontrolu,“ priblížil.