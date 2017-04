Mladí kreatívci, pozor! Vyhrajte cestu na festival Cannes Lions 2017

Ako na to? Zapojte sa do súťaže Young Lions Slovakia 2017.

Bratislava, 25.4.2017 ( WBN/PR ) – Súťaž Young Lions je určená mladým profesionálom do 30 rokov z oblasti marketingu, PR, dizajnu a iných odvetví reklamnej praxe. Každoročne ju organizuje samotný festival a spôsob, ako sa do nej dá dostať, je úspešne absolvovať národné kolo Young Lions Slovakia, ktorého organizátorom a zároveň držiteľom licencie je Klub reklamných agentúr Slovenska, ADC Slovakia a odborný mesačník Stratégie.

Do Cannes pocestuje 7 tímov

Tento rok po prvý raz v histórii organizátori otvárajú všetkých 7 dostupných kategórií. Do Cannes sa tak môže nominovať až štrnásť mladých profesionálov súťažiacich v dvojčlenných tímoch, pre každú kategóriu jeden. Ako prezradili organizátori súťaže, tento úspech sa podaril najmä vďaka partnerom súťaže, ktorí prevzali záštitu nad jednotlivými kategóriami a pripravili súťažné zadania. Kategóriu Print má pod palcom Nadácia otvorenej spoločnosti, kategóriu Design občianske združenie Goodeas v spolupráci s organizátormi súťaže, Media podporila Asociácia mediálnych agentúr Slovenska, PR zase Asociácia public relations Slovenskej republiky, záštitu nad kategóriami Film a Marketers prevzala VÚB banka a nad dlho-očakávanou kategóriou Cyber spoločnosť Orange. Súťaž zároveň podporili Isifa, Shutterstock a SITA.

Zadania, ktoré partneri vytvorili a ktoré sa budú týkať neziskovej aktivity alebo projektu, budú zverejnené až v konkrétny deň, vždy iný pre tú-ktorú kategóriu. Po zverejnení zadania budú mať tímy 48 hodín na to, aby zadanie úspešne vypracovali a v prípade, že im to pravidlá dovolia, môžu sa zapojiť aj do viacerých kategórií súčasne. Zvýšia si tým šancu na výhru, keďže v každej kategórii možno oceniť a poslať do Cannes iba jeden tím. Organizátori a partneri súťaže všetkým výhercom hradia celotýždňový pobyt počas festivalu Cannes Lions 2017, čo v sebe zahŕňa vstup na festival, ubytovanie i letenku.

V žiare festivalu a slávy

Slovensko je raritou medzi lokálnymi organizátormi Young Lions. Práce, ktoré boli prihlásené do súťaže, boli na našom trhu už viackrát zrealizované a použité v reálnej kampani. V minulom roku to bola práca Once Again Jakuba Kuvika a Martina Krafčíka, víťazov v kategórii Print. Nadácia otvorenej spoločnosti, partner kategórie, ju použila v rámci komunikácie Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia.

Najväčšiu radosť z výhry však prináša samotný festival, ktorý je ohromnou náložou inšpirácie. „Celé podujatie nám dalo nespočet nápadov, skúseností, podarilo sa nám stretnúť sa s top svetovými kreatívcami a učiť sa od tých najlepších,“ zhodnotili minuloročné mladé levy Milada Balčáková a Dorota Budziňáková, víťazky kategórie Cyber. Priamo z Cannes poslali aj video, ktoré je predzvesťou toho, čo všetko sa dá na festivale zažiť v priebehu pár dni.

Víťazov odhalia na Zlatom klinci

Hoci sú zadania Young Lions Slovakia 2017 až do poslednej chvíle tajné, do súťaže sa dá prihlásiť už dnes, a to priamo na stránke súťaže. Hviezdne finále súťaže prebehne v rámci festivalu Zlatý klinec 2017 v piatok 26. mája v bratislavskom Istropolise, kde sa na stagi pre vychádzajúce talenty predstavia vybraní finalisti z kategórií Cyber, Film, PR, Media a Marketers a odprezentujú svoje práce pred odbornou porotou. Následne je pre nich pripravený unikátny workshop so Stevom Lathanom, Head of Talent & Training priamo z Cannes Lions, ktorý finalistov pripraví na medzinárodné kolo, prezradí im, čo sa očakáva, podľa čoho práce medzinárodná porota posudzuje a dá tipy a triky ako vyhrať povestného leva.

Výsledky vo všetkých kategóriách budú vyhlásené ešte v ten večer počas slávnostného odovzdávania klincov, ocenení za najkreatívnejšiu reklamu na Slovensku. Víťazi si svoju výhru prevezmú priamo na pódiu. Potom ich čaká radosť z výhry a samotná cesta do Cannes.

Kto sa môže prihlásiť

Kategórie PRINT, CYBER, DESIGN a FILM

2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 25. júna 1986 a neskôr), ktorí pracujú v reklamnej agentúre, digitálnej agentúre alebo kreatívnej agentúre. Prihlásiť sa môžu aj freelanceri z týchto oblastí.

Kategória PR

2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 25. júna 1986 a neskôr), ktorí pracujú v PR agentúre. Kategória nie je otvorená pre mladých profesionálov z PR oddelení kreatívnej agentúry alebo z PR oddelení na strane klientov.

Kategória MEDIA

2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 25. júna 1986 a neskôr), ktorí pracujú v mediálnej agentúre alebo na mediálnom oddelení kreatívnej agentúry. Kategória nie je otvorená pre mladých profesionálov z mediálnych oddelení na strane klientov.

Kategória MARKETERS

2-členné tímy zložené z mladých profesionálov do 30 rokov (narodení 25. júna 1986 a neskôr), ktorí pracujú na marketingovom oddelení na strane klientov.

Viac informácií o súťaži spolu s termínmi a registračným formulárom nájdete na www.younglions.sk. Držíme palce!