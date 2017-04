Mladí Slováci na MS18 zabojujú o semifinále, betónovať proti Rusom by bola cesta do pekla

POPRAD 20. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenskí hokejisti do 18 rokov splnili na domácich majstrovstvách sveta základný cieľ. Slováci v tejto vekovej kategórii štvrtýkrát v rade postúpili medzi osem najlepších tímov sveta. Ak však chcú vylepšiť vlaňajšie piate miesto z Grand Forks, musia vo štvrťfinále zdolať ruských rovesníkov. O postup medzi štvoricu najlepších zabojujú vo štvrtok od 17.30 h v Poprade.

Slovenskí reprezentanti absolvovali v stredu napoludnie nenáročný tréning, na ktorom panovala dobrá nálada. Po štyroch dueloch v základnej skupine sa snažia dočerpať energiu, doliečiť drobné zranenia a čo najlepšie sa pripraviť na jeden z najdôležitejších zápasov nielen na celom turnaji, ale aj v ich doterajších kariérach.

Na Rusov si Slováci veria

Vďaka utorňajšej výhre nad Švajčiarmi sa úspešne vyhli víťazom spišskonovoveskej skupiny, Američanom. “Ja osobne som Ameriku vo štvrťfinále nechcel a myslím si, že aj všetci ostatní. Amerika je výkonnostne možno ešte o level vyššie, no potom sme tam so všetkými ostatnými tímami aj my. Prial som si možno skôr Švédov alebo Čechov. Ale na Rusov si veríme. Hrali sme s nimi množstvo vyrovnaných zápasov, no ešte sme nad nimi nikdy nevyhrali. Myslím si, že teraz je ten správny čas, aby sme im všetko vrátili za tie roky, čo sme prehrávali,” odhodlane tvrdí autor víťazného gólu zo stretnutia proti Švajčiarsku Marek Korenčík.

Slovenskí mladíci odohrali doposiaľ výborné súboje, v ktorých predvádzali aktívnu hru smerom dopredu. Do defenzívy sa nestiahli ani proti favorizovaným Fínom či Kanaďanom. A nechcú tak spraviť ani proti Rusku. “Ešte neviem, akú taktiku zvolí tréner, ale nemôžeme proti Rusom betónovať. To by bolo len čakanie na ich šance, kým z nejakých skrumáží skórujú. To by bola cesta do pekla. S tým nemáme šancu uspieť. Ja si myslím, že budeme hrať podobne ako proti Fínsku a Kanade. Pôjdeme do nich ich agresívnym štýlom. Aj proti Kanade sme hrali ich hokej a takmer sme ich zdolali. Akurát si musíme dávať viac pozor v obrane, lebo to je zase súper, ktorý využije každú jednu minichybičku,” prezradil recept na štvrťfinálového protivníka slovenský obranca Korenčík.

Fanúšikovia ich vedú dopredu

Zverenci trénera Norberta Javorčíka vynikajúco zvládajú hru v početných výhodách. V osemnástich presilovkách skórovali štyrikrát. Spolu s Rusmi sú na druhom mieste vo využívaní presilových hier. Ešte lepšie sú na tom s oslabeniami, v jedenástich inkasovali len jediný gól. O prvé miesto sa v tejto štatistike delia opäť s Rusmi a Američanmi.

“Každý tu má nejakú úlohu. Máme presilovkové formácie, ktoré sú podľa mňa perfektné zohraté. Pekne nám to ide. Škoda len zápasu s Kanadou, v ktorom sme mali veľa presiloviek, no dali sme v nich iba jeden gól. Myslím si, že ak proti Rusku nejaká príde, tak ju premeníme. Oslabenia hrávam často aj ja. Vlastne som ich hrával celý rok vo Švédsku. Čiže takisto to vnímam v pohode, že hrám viac oslabenia ako presilovky, lebo som na to zvyknutý. Oslabenia sú najmä o rýchlom prístupe a dobrej komunikácii, pretože ak jeden napáda, nemôžu ostatní traja stáť, to sa nedá. Špeciálne proti takýmto tímom. Ak zostaneme stáť, tak len čakáme, kedy dostaneme gól,” podotkol Marek Korenčík, ktorý už druhý rok pôsobí vo švédskej Luley.

Slovákov bude hnať vo štvrťfinále znovu vypredaný popradský štadión. Fanúšikov si získala mladá partia už v úvodnom vystúpení najmä vďaka svojej ohromnej bojovnosti a ofenzívne ladenému hokeju. Tlak si slovenskí mladíci nepripúšťajú, plné tribúny sú už ich veľkou posilou. “Myslím si, že nás diváci všetkých povzbudili, vrátane mňa. Neskutočne ma to nakoplo. Práve oni nám pomohli, predovšetkým proti Fínsku a Kanade, keď nás nezatratili ani pri dvoj či trojgólovom manku. Skôr si myslím, že z divákov sú vystresovaní viac súperi ako my. Fíni či Kanaďania toto nezažili. Tam idú ľudia na hokej ako do kina, prídu sa pozrieť a odídu. Možnože Rusi ešte áno. Tu začne 4000 ľudí spievať a skákať, je to neskutočné. Nemalo by nás to zväzovať,” dodal na záver k výbornej atmosfére Marek Korenčík.