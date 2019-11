Mladý orangutan Kiran zo Zoo v Bojniciach má nový domov v Rusku

Národná zoologická záhrada v Bojniciach úspešne vyviezla niekoľko zvierat, ktoré odchovala, do zahraničia. Mladého samca orangutana bornejského Kirana previezli do ruskej Zoo v Rostove na Done.

Do dvoch českých zoologických záhrad zasa putovali štyri kozorožce kaukazské. Agentúru SITA o tom informoval hovorca bojnickej zoo Jaroslav Slašťan.

Deväťročný samec Kiran je prvým bornejským orangutanom narodeným na Slovensku. Narodil sa v roku 2009 v Národnej zoo Bojnice samcovi Jagovi a samici Nange.

Sťahovanie zvierat

Jeho novým domovom bude rostovská zoologická záhrada, kde už naňho čaká orangutan Cezar. „Veríme, že v budúcnosti sa Zoo Rostov podarí získať aj samicu, s ktorou vytvorí chovný pár,“ uviedol Slašťan.

Do Česka tento týždeň odcestovali aj tri samice a jeden samec kozorožca kaukazského. Samice sa stanú súčasťou chovu Zoologickej záhrady Olomouc, štvorročný samec sa pripojí k stádu v Zoologickej záhrade Dečín.

Najohrozenejší primát

Odchov orangutana bornejského sa po prvýkrát v histórii zoologických záhrad podaril v americkom San Diegu v roku 1955, v Európe bol prvý úspešný odchov zaznamenaný o šesť rokov neskôr v londýnskej zoo.

Národná zoo Bojnice chovala tento druh prvýkrát v rokoch 1993 až 1996, história súčasného chovu sa začala písať v roku 2002. Orangutany sa vyskytujú iba na ostrovoch Borneo a Sumatra. Patria medzi najohrozenejšie druhy primátov na našej planéte.