Mnohí Slováci na jeseň zažijú drahú lekciu, lebo komunizmus ich zhýčkal, píše Ďuriš Nicholsonová

Na Slovensku bude na jeseň kopec nešťastných občanov prepadávajúcich sa do chudoby. Píše v statuse na sociálnej sieti Facebook Lucia Ďuriš Nicholsonová a kritizuje Hegerovu vládu, že rieši samu seba a politici riešia vlastné odkazy jeden druhému cez facebook alebo SMS-ky. „Neruš nás, občan, tu sme pri manželskej kríze,“ uviedla.

Koniec mrhania energiami

Populisti podľa Ďuriš Nicholsonovej ľudí radšej nepripravia na krutú jeseň, ktorú možno mnohí z nich finančne nezvládnu, len aby neprišli o hlasy.

Naši politici sa radšej pripravujú na predčasné voľby namiesto toho, aby ľudí pripravili na to, že mnohí z nich sa prepadnú do energetickej chudoby.

Za príklad dala zodpovedné vlády z členských krajín Európskej únie, ktoré pripravujú opatrenia na zmiernenie dopadu energetickej krízy a vysokej inflácie. „Prihovárajú sa svojim občanom a pripravujú ich na krutú jeseň,“ napísala Ďuriš Nicholsonová a varuje, že energie budú veľmi drahé.

„Zodpovední politici za hranicami avizujú koniec mrhania energiami, teplom, teplou vodou, pitnou vodou. Koniec bazénov, sáun, koniec prekúrených miestností, len jedna teplá sprcha denne,“ priblížila.

Nedoplatok cez 2,5-tisíc eur

Aj na Slovensku sa už mal podľa Ďuriš Nicholsonovej dávno nájsť zodpovedný minister, azda aj premiér, ktorí by vysvetlili, že komunizmus nás zhýčkal a naučil výrazne plytvať energiami. „Uprostred decembra sa v bytoch premávame v trenkách a tielkach a pravidelne vetráme dokorán otvorenými oknami,“ napísala.

Pridala aj svoju skúsenosť z Bruselu, kde po prvej vykurovacej sezóne im pri mesačnom paušále 120 eur prišiel nedoplatok cez 2,5-tisíc eur. Ihneď podľa svojich slov zavolala domácej, ktorá im prenajíma dom, že musí mať niečo pokazené, lebo majú obrovský nedoplatok.

Domáca sa opýtala na koľko stupňov majú nastavený termostat. Ďuriš Nicholsonová jej povedala, že na 23 stupňov, ako na Slovensku. „Vážená pani zo Slovenska, v Belgicku energiami šetríme, v zime máme nastavené termostaty na 17 stupňov a keď nám je zima, oblečieme si kabát,“ odpovedala jej domáca.

Ostatné dve zimy Ďuriš Nicholsonová podľa vlastných slov v dome skoro zmrzla. „Máme 17 stupňov a na sebe teplé oblečenie,“ priblížila s tým, že to bola drahá lekcia, ale veľa im dala. „Okrem iného sme aj deťom začali vysvetľovať, že teplo nie je nejaká abstraktná samozrejmosť, ale drahá komodita,“ dodala.

Na Slovensku podľa europoslankyne mnohým takúto lekciu uštedrí prichádzajúca vykurovacia sezóna. „Bolo by vítané, ak by na to ľudí začali zodpovední politici pripravovať. Kde však takých nájsť, že?“ skonštatovala.