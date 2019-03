Moderné technológie pomáhajú chrániť dáta klientov Partners Group

BRATISLAVA 12. marca 2019 (WBN/PR) – Nové európske pravidlá o ochrane osobných údajov (GDPR) znamenali veľkú výzvu najmä pre finančný sektor. Banky, poisťovne aj finanční poradcovia spracovávajú veľké množstvo citlivých údajov klientov a ich zabezpečenie pred únikom a zneužitím je prioritou. Na zmeny zavedené novou smernicou sa pripravila aj spoločnosť PARTNERS GROUP, ktorá poskytuje finančné služby viac ako dvestotisíc klientom. Nasadenie moderných technológií na zaručenie bezpečnosti a ochrany dát využila zároveň aj ako príležitosť na efektívnejšiu spoluprácu zamestnancov a spolupracovníkov.

Obavy z narušenia bezpečnosti považujú firmy v strednej a východnej Európe za najväčšiu výzvu digitálnej transformácie. Ukázal to nedávny prieskum Microsoftu, v ktorom to uviedlo až 46 percent respondentov. Avšak práve spoločnosti z oblasti poskytovania finančných služieb najčastejšie odpovedali, že digitálna transformácia je príležitosťou na rast a nie hrozbou. Za najčastejšiu motiváciu na osvojenie si digitálnych technológií označili zvýšenie spokojnosti zákazníkov, zlepšenie kvality produktov a služieb, získanie nových zákazníkov a celkové zníženie nákladov. Sektor finančných služieb sa podľa firiem rýchlo mení, je veľmi konkurenčný a zákazníci čoraz náročnejší, technológie preto vidia ako prostriedok na vyššiu pružnosť a udržanie konkurencieschopných cien.

Digitálnu transformáciu firiem a odvetví sa snaží podporiť aj spoločnosť Microsoft. Pomôcť chce nielen svojimi produktmi, ale snaží sa zároveň inšpirovať firmy úspešnými príkladmi. Najlepším a najinovatívnejším projektom udeľuje ocenenia Microsoft Awards. Odmenené príbehy zo Slovenska ukazujú, že digitálnych technológií sa neboja ani firmy z tradične konzervatívneho finančného sektora.

Ako chrániť citlivé dáta dvestotisíc klientov

Presun citlivých dát do Microsoft Office 365 spustila spoločnosť PARTNERS GROUP v marci minulého roka v súvislosti s európskou smernicou GDPR. Do ostrej prevádzky bola nová platforma nasadená na konci mája. „Projekt sa realizoval za plnej prevádzky spoločnosti tak, aby sme čo najmenej obmedzili našich zamestnancov a spolupracovníkov. Celkovo sa zavedenie riešenia dotklo takmer 1 500 zamestnancov a spolupracovníkov,“ hovorí Marcel Komanický, operačný a finančný riaditeľ spoločnosti PARTNERS GROUP SK.

Prechod na softvér od Microsoftu pomohol aj zamestnancom a spolupracovníkom k efektívnejšej spolupráci. Dnes používajú okrem Wordu, Excelu a Outlooku aj Microsoft Teams a Skype for Business. „Prišlo tiež k zjednoteniu e-mailových a cloudových služieb pod jednu službu OneDrive for Business a migrácii mailového servera s viac ako 10-ročnou dátovou históriou,“ opisuje Dušan Chudík, IT manažér v PARTNERS GROUP SK.

Počas dvoch mesiacov sa tak presúvali viac ako tri terabajty údajov. S rozsiahlym projektom pomáhala IT tímu pod vedením Dušana Chudíka spoločnosť NWT zo Zlína, ktorá je partnerom Microsoftu. Obe spoločnosti museli v krátkom čase zvládnuť nielen komunikáciu a koordináciu celého projektu, ale aj nastavenie procesov tak, aby sa všetky presuny a zmeny uskutočňovali za plnej prevádzky centrály a obchodnej siete. Všetko prebiehalo plynulo aj vďaka presnému časovému plánu a dohodnutým krokom, hodnotia dnes v PARTNERS GROUP SK. Presun citlivých dát bol vyhodnotený ako najlepší projekt na Slovensku v kategórii Bezpečnosť a ochrana citlivých dát.

