Mohlo to byť aj bez zbytočného cirkusu, reaguje Remišová na schválenie rozpočtu

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v reakcii na schválený rozpočet ocenila zodpovednosť všetkých poslancov, ktorí zaň hlasovali.

„Znamená to, že ľudia dostanú pomoc pri energetickej kríze, rodiny s deťmi zvýšené prídavky, podporu dostanú zdravotníci aj dôchodcovia. V týchto veľmi ťažkých časoch je to pre ľudí na Slovensku skvelá správa. Mohlo to byť bez zbytočného naťahovania a cirkusu. Dôležitý je však výsledok a ten sa ráta,“ uviedla Remišová.