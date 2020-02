Môj Boj na doskách MDPOH

Divadelné hry George Taboriho vždy vyvolávali pozornosť nielen kritiky, ale aj divákov. Prvou premiérou Mestského divadla P. O. Hviezdoslava bolo divadelné spracovanie jeho diela Goldbergovské variácie. Sarkastický dialóg medzi Stvoriteľom a svedkami holokaustu nenechal žiadneho diváka bez emócií. Po deviatich rokoch prichádza pôvodom maďarský autor opäť na dosky MDPOH. 11. februára sa môžu návštevníci tešiť na výnimočné predstavenie Môj Boj (Mein Kampf) v réžii Michala Vajdičku.

„Fascinoval ma Taboriho životný príbeh. Od emigrácie z Nemecka do USA, až po návrat a najlepšie viedenské roky jeho života v Burgtheatri. Jeho tvorbu som spoznal aj vďaka Goldbergovským variáciám, ktoré sa tiež inscenovali v MDPOH. Priznám sa, že takúto ponuku som od MDPOH nečakal. Ale som veľmi rád, že práve toto divadlo, ktorého budovu pokladám stále za najlepšiu budovu divadla na Slovensku, siahlo po tomto titule a dokázalo tak, že svojou dramaturgiou sa nechce iba viesť na vlne, ale jasne komunikovať svoje postoje a názor. Dnes, v čase pred voľbami, keď majú slovenskí fašisti podľa prieskumov dvanásť percent, je dôležité hovoriť o tom, kde extrémizmus vzniká, prečo a ako sa proti tomu brániť,“ hovorí režisér predstavenia Michal Vajdička.

Príbeh sa odohráva vo viedenskej mužskej nocľahárni pre chudobných, kde sa stretávajú predavač Biblií a Kámasútry – Žid Šlomo Herzl (Csongor Kassai) a chudobný, zakomplexovaný a netalentovaný maliar Adolf Hitler (Lukáš Latinák). Dobrosrdečný Herzl vezme mladíka pod svoje ochranné krídla, stará sa o neho a podporuje ho. Dokonca ho zaprie aj pred samotnou Pani Smrťou (Zdena Studenková). Stretnutie tejto paradoxnej dvojice sa stáva komickou predohrou k udalostiam, ktoré ľudstvo zažilo o niekoľko rokov neskôr. Pretože ako hovorí samotný Hitler: „V skutočnosti nechcem byť maliarom. Nechcem maľovať súmraky. To je iba taktický trik na oklamanie hlupákov. Ja chcem čosi inšie.“ A tak sa z mladíka stáva vodca a jedna z najväčších beštií našich dejín. Autor sa dômyselne pohráva s myšlienkou – čo by bolo, keby…

Témy osudu, náhod a dôsledku našich konaní dokázal autor pretransformovať do textu, v ktorom majstrovsky spojil tragiku s humorom. Predzvesť tragédie dokumentujú Hitlerove slová adresované Herzlovi: „Oceňujem tvoju pomoc, Žid. Keď príde môj čas, náležite sa ti odmením.“

V čom tkvie tragikomickosť hry? Michal Vajdička objasňuje: „Vďaka Taboriho kritickému mysleniu sú všetky postavy istým spôsobom vtipné. Sú plné života, teda aj sarkazmu a irónie. Prekvapujú vás rovnako ako situácie v ktorých sa ocitli. Veď už len základná premisa hry, že sa vo Viedni pred druhou svetovou vojnou stretnú v ubytovni Hitler, Žid, Boh a Smrť je natoľko zaujímavá, že vás to láka vidieť a zažiť.“

Za neprehliadnuteľným vizuálom plagátu stojí scénograf Pavol Andraško. „Nápad vznikol po konzultácii s režisérom a dramaturgom. Plagát by mal byť trochu provokatívny a mal by podnecovať diváka ísť si predstavenie pozrieť. Zvolená forma je trochu parodujúca. Farebnosť a fragmenty tvaroslovia by nám mohli pripomenúť, že hocijaký „škriekajúci” kohút môže mať fatálne následky. Zvlášť v tomto predvolebnom období,“ vysvetľuje Pavol Andraško.

