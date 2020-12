Mokošová zažiarila na majstrovstvách Európy, pre Slovensko vybojovala bronz na bradlách

Slovenka Barbora Mokošová vybojovala bronzovú medailu na bradlách na majstrovstvách Európy v športovej gymnastike v tureckom Mersine. Už istá účastníčka budúcoročných olympijských hier v Tokiu dosiahla v nedeľňajšom finále výslednú známku 13,300 bodu a musela sa skloniť len pred dvojicou Maďariek.

Majsterkou Európy sa stala Zsófia Kovácsová (13,850) a striebro brala Zoja Szekelyová (13,550). V boji o bronz Mokošová zdolala Rumunku Larisu Andreeu Iordacheovú o máličko – 50 tisícin bodu.

Prvý medailový úspech pre Slovensko

Mokošová získala vôbec prvý medailový úspech pre Slovensko na vrcholnom európskom fóre. Do osemčlenného finále postúpila z druhého miesta zo štvrtkovej kvalifikácie, kde predviedla zostavu ocenenú 13,566 bodu. Lepšia vtedy bola iba Maďarka Kovácsová.

Pre 23-ročnú Mokošovú to bol v Mersine prvý súťažný štart po ročnej pauze zapríčinenej pandémiou COVID-19. Okrem bronzu na bradlách si jediná Slovenka v súťažiach žien na ME 2020 vybojovala 11. miesto v prostných, kde tesne nepostúpila do finále.

Majstrovstvá negatívne ovplyvnila pandémia

Rovnako ako predtým v mužských súťažiach je účasť na majstrovstvách Európy žien negatívne ovplyvnená súčasnou nepriaznivou epidemiologickou situáciou v Európe. Prihlásilo sa 16 národných federácií, čo v celkovom súčte predstavuje 46 senioriek a 42 junioriek.

Celá organizácia majstrovstiev Európy sa deje za prísneho dodržiavania epidemiologických nariadení, všetky súťaže sa konajú bez účasti divákov.