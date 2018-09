Montreal je pre Tatara obrovská výzva, teší sa najmä na fanúšikov

MONTREAL 13. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejista Tomáš Tatar odohral väčšinu svojej profesionálnej zámorskej kariéry v Detroite Red Wings, kde odštartoval aj uplynulý ročník, no v jeho priebehu ho vymenili do Vegas Golden Knights.

S nováčikom súťaže sa prebojoval do finále bojov o Stalneyho pohár, ale po dovedna 28 zápasoch sa sťahuje znovu a v sezóne 2018/2019 ho čaká premiérové pôsobenie v Kanade, kde si oblečie dres Montrealu Canadiens.

Výmena ho prekvapila

Tlak na 27-ročného krídelníka bude o to väčší, že súčasťou výmeny bol aj kapitán „Habs“ Max Pacioretty. Účastník ZOH 2014 v Soči priznal, že opätovné sťahovanie prekvapilo aj jeho samotného, ale na angažmán v „krajine javorového listu“ sa teší.

„V prvom rade ďakujem za obrovskú podporu a energiu, ktorú mi prejavujete. Ospravedlňujem sa všetkým priateľom, fanúšikom a hlavne novinárom, že som ešte nedal žiadne oficiálne vyjadrenie,“ napísal Tatar na oficiálnych profiloch na sociálnych sieťach.

Hektické hodiny plné balenia

„Nikto to nečakal, ale taký je hokejový život. Boli to naozaj veľmi hektické hodiny plné balenia, plánovania a vybavovania rôznych vecí. Určite sa teraz všetko upokojí. V stredu som neskoro večer priletel do Montrealu, kde som sa už veľmi tešil. Je to v podstate kolíska hokeja, takže je to pre mňa obrovská výzva a motivácia,“ uviedol odchovanec HK Dubnica.

Napriek svojmu krátkemu účinkovaniu v tíme Golden Knihts bude naňho spomínať v dobrom. „Čoskoro ma čakajú vstupné testy. Teším sa na stretnutie s novými spoluhráčmi, ale hlavne na skvelých fanúšikov ‚Habs‘. Zároveň chcem Vegas poďakovať za skúsenosť zahrať si finále o Stanley Cup,“ uzavrel Tatar.