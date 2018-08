Monzúnové dažde zabili na juhu Indie vyše 40 ľudí, tisíce sa nachádzajú v provizórnych táboroch

NAÍ DILLÍ 15. augusta (WebNoviny.sk) – Juhoindický štát Kérala zasiahli prívalové monzúnové dažde, ktoré spôsobili pády mostov a domov, vyvolali záplavy aj zosuvy pôdy.

Tie si za posledný týždeň vyžiadali už viac než 40 obetí, informovali miestne úrady.

Medzinárodné letisko Koči muselo prerušiť svoju prevádzku po tom, čo voda zaplavila pristávaciu plochu. Tisíce ľudí v oblasti sa nachádzajú v provizórnych táboroch. Meteorológovia ale žiadnu úľavu nepredpovedajú. Nárazový vietor a dážď by mal pokračovať až do soboty.

Tlačová agentúra The Press Trust of India informovala, že od 8. augusta zomrelo v Kérale doteraz už 44 ľudí. Monzúnové dažde zabijú v Indii každoročne stovky ľudí. Monzúnové obdobie tam trvá od júna do septembra.