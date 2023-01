Morawiecki je rozhodnutý poslať Ukrajine tanky. Správnu vec spravíme aj sami, odkázal Nemcom

Buď Poľsko dostane súhlas poslať tanky nemeckej výroby na Ukrajinu, alebo „spravíme správnu vec sami“, oznámil vo štvrtok poľský premiér Mateusz Morawiecki. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Omeškanie súhlasu

Akýkoľvek transfer bojových tankov Leopard 2 by zvyčajne vyžadoval súhlas Berlína, keďže sú vyrobené v Nemecku. Morawiecki pritom na otázku meškania nemeckého súhlasu reagoval, že Poľsko prisľúbilo Ukrajine 14 tankov.

„Zároveň musíme zabezpečiť, aby aj ďalší naplnili tieto potreby. Medzi týmito ďalšími boli zatiaľ najmenej proaktívni Nemci,“ skonštatoval počas videorozhovoru cestou zo Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose.

„Budeme sa ďalej snažiť, budeme ďalej tlačiť na úrad kancelára a Nemecko, aby čo najskôr reagovali na náš návrh,“ pokračoval.

Spoločné odovzdanie

„Dohodli sme sa, že tanky odovzdáme spoločne. Súhlas je druhoradý. Buď ten súhlas dostaneme alebo spravíme správnu vec sami,“ vyjadril sa ďalej Morawiecki s tým, že najdôležitejšie je, aby „Nemci, Dáni, Fíni, Francúzi a ďalšie krajiny ponúkli čo najskôr svoje moderné tanky a ťažké vybavenie“, pretože „od toho môže závisieť schopnosť brániť slobodu na Ukrajine a teda aj bezpečnosť celej Európy“.

Poľsko už podľa neho poslalo Ukrajine 250 tankov a tiež ako prvé ponúklo svoje Leopardy. Poznamenal však, že 14 tankov je málo, no ak by „Francúzsko a najmä Nemecko a niektoré ďalšie krajiny dali každá 20 – 30 tankov, potom by to mohlo mať pre Ukrajinu význam“.