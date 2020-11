MORUŠE – miesto pre mňa

Radi by sme vám predstavili nový projekt MORUŠE z ateliéru spoločnosti VI Group, ktorý dopĺňa ponuku bývania na bratislavskom trhu s rezidenčnými nehnuteľnosťami.

MORUŠE sa nachádzajú v jednej z najdostupnejších a najobľúbenejších častí Bratislavy – v mestskej časti Ružinov, s výbornou pešou a dopravnou väzbou na centrum mesta, diaľničný obchvat ako aj na letisko M. R. Štefánika. Hlavným pozitívom tejto lokality je blízkosť širokého spektra občianskej vybavenosti v neďalekých nákupných zónach; rekreačné a športové aktivity rôzneho typu a priame napojenie na niekoľko komunikačných ťahov v okolí.

Foto: VI Group

MORUŠE Vás zaujmú ponukou atraktívnych bytov, apartmánov a obchodných priestorov v rôznych veľkostných kategóriách určených najmä pre milovníkov dynamického mestského a obchodného života. Klienti sa môžu rozhodnúť nielen podľa veľkosti bytu ale aj podľa polohy bytu v komplexe. Nižší objekt skrýva uzatvorené átriá s parkovou zeleňou; vyšší objekt disponuje zase výhľadom na východnú a západnú panorámu Bratislavy. Samozrejmou súčasťou každého bytu je balkón, loggia alebo terasa. Mestotvorný charakter bývania dotvárajú obchodíky na prízemí určené pre potreby obyvateľov komplexu ale aj širšej verejnosti. Celkový komfort bývania bude v neposlednom rade zabezpečený dostatočným počtom parkovacích miest v podzemnom podlaží objektu a doplnkovými miestami na teréne.

Foto: VI Group

Našou primárnou snahou je priniesť na trh variabilné bývanie v pohľadovo zaujímavej architektúre, ktorá dokáže skĺbiť technickú a estetickú kvalitu do cenovo dostupného riešenia. Výnimkou nie sú ani MORUŠE. Minimalistický a dynamický dizajn architektúry reflektuje súčasné trendy a korešponduje s charakterom danej mestskej časti. Komplex bude rovnako spĺňať náročné energetické kritériá a to aj vďaka použitým riešeniam a materiálom. Pri návrhu sme nezabudli ani na zeleň. Stromy z okolitých lesov a sadov sme vtiahli priamo do vnútra átria, čo naznačuje aj názov projektu. V súčasnosti rozvíjame nový koncept komunitných záhrad, ktoré by sa stali súčasťou MORUŠÍ a bývaniu by dali nový rozmer. Všetky bližšie informácie nájdete na:

www.moruse.sk

Foto: VI Group

