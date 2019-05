MS v hokeji 2019 (štvrťfinále): Rusko – USA (online)

KOŠICE 23. mája (WebNoviny.sk) – Vo štvrtok od 16.15 sa hrá v košickej Steel Aréne štvrťfinálový súboj MS v hokeji 2019 medzi Ruskom a USA.

MS v hokeji 2019 – štvrťfinále Košice Rusko – USA hrá sa od 16.15

Rusko:

USA:

„Zborná“ prešla základnou B-skupinou bez zaváhania a nazbierala plný počet 21 bodov. Na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu postupne Rusi zvíťazili nad Nórmi (5:2), Rakúšanmi (5:0), Čechmi (3:0), Talianmi (10:0), Lotyšmi (3:1), Švajčiarmi (3:0) aj Švédmi (7:4).

Zámorský tím mal s postupom medzi najlepšiu osmičku turnaja viac starostí a postúpil až zo štvrtého miesta v „košickej“ skupine. Američania začali šampionát prehrou so Slovákmi (1:4) a nebyť triumfu nad Nemcami (3:1), do štvrťfinále by postúpili domáci hokejisti. Nakoniec však Američania nazbierali 14 bodov, keď porazili aj Francúzov vysoko 7:1, Fínov 3:2 po predĺžení, Britov 6:3 a Dánov 7:1.

