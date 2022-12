MS v hokeji do 20 rokov: Slovensko vyhralo nad Lotyšskom a postúpilo do štvrťfinále, Gajan vychytal nulu (video+foto)

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov vo svojom treťom zápase B-skupiny majstrovstiev sveta v Kanade zaznamenali druhé víťazstvo, v piatok zdolali v Monctone Lotyšov 3:0 a zabezpečili si účasť vo štvrťfinále.

Záverečný štvrtý duel skupinovej časti odohrajú v sobotu proti Švajčiarom (17.00 h), pred ktorých sa dostali na 3. miesto v tabuľke so ziskom 6 bodov.

Lotyši už majú za sebou skupinovú fázu, získali len jeden bod a s istotou obsadia poslednú 4. priečku v „béčku“. Čaká na nich súboj o záchranu.

Za najlepších hráčov stretnutia vyhlásili slovenského obrancu Pavla Funteka a lotyšského kapitána Gustavsa Ozolinša.

Slovenskí hokejisti do 20 rokov zvíťazili aj v siedmom vzájomnom súboji proti rovesníkom z Lotyšska na majstrovstvách sveta.

Na augustových MSJ 2022 ich zdolali 3:2 po samostatných nájazdoch, no okrem toho vždy uspeli v riadnom hracom čase. Vo štvrtok ich však prvýkrát zdolali na nulu.

MS v hokeji do 20 rokov

B-skupina (Moncton)

Slovensko – Lotyšsko 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Góly: 18. Čiernik (Repčík, Dvorský), 50. Š. Nemec (Mešár, L. Nemec), 58. Mešár

Vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Harnebring (Švéd.), Yerkovich (USA) – Persson (Švéd.), Wyonzek (Kan.), divákov

Zostava SR: Gajan – Funtek, Š. Nemec, Nátny, Štrbák, Groch, Kmec, Bečár – L. Nemec, Petrovský, Mešár – Čiernik, Dvorský, Sýkora – Mišiak, Repčík, Žlnka – Šotek, Dej, Štefančík

Tabuľka B-skupiny:

1. Fínsko 3 2 0 1 0 10:5 7 – istý postup do štvrťfinále

2. USA 3 2 0 0 1 13:9 6 – istý postup do štvrťfinále

3. Slovensko 3 2 0 0 1 11:8 6 – istý postup do štvrťfinále

4. Švajčiarsko 3 0 2 0 1 7:9 3 – istý postup do štvrťfinále

5. Lotyšsko 4 0 0 1 3 4:14 1 – boj o záchranu