MUDr. Roman Vanžura, riaditeľ Očnej kliniky NeoVízia: „Do Popradu prinášame novú šetrnosť a bezpečnosť v operáciách sivého zákalu.“

POPRAD, BRATISLAVA 11. júla 2018 (WBN/PR) – Očná klinika NeoVízia Poprad prináša pacientom úplne nový štandard v operáciách sivého zákalu. Nová technológia ZEPTO je bezpečnejšia a šetrnejšia ako manuálne postupy. Oční chirurgovia už vďaka nej nemusia používať ostré nástroje pri najcitlivejšej časti zákroku – vytváraní tzv. kapsulorexy, okrúhleho otvoru do puzdra šošovky.

Lekári Očnej kliniky NeoVízia Bratislava a Poprad neustále prinášajú do rutinnej prevádzky overené inovácie zo sveta, ktoré zvyšujú bezpečnosť vykonávaných zákrokov a maximalizujú výsledok operácie.

„Technológiu ZEPTO sme sa rozhodli priniesť aj našim pacientom na východe Slovenska. Ide o inovatívny prístup v operáciách sivého zákalu, ktorý ponúka novú kvalitu a výhody nielen pre pacienta, ale aj pre očného chirurga,“ vysvetľuje riaditeľ Očnej kliniky NeoVízia Poprad, MUDr. Roman Vanžura.

Roboticky asistovaná operácia

Najdôležitejšími benefitmi pre pacienta sú zvýšená bezpečnosť a šetrnosť zákroku.

„ZEPTO vykonáva roboticky asistovanú kapsulorexu, otvor v puzdre vnútroočnej šošovky. Práve vytvorenie absolútne cirkulárnej kapsulorexy je jeden z najdôležitejších momentov celej operácie sivého zákalu. Chirurg, ktorý sa doteraz musel spoliehať na svoju presnú ruku a prax, má teraz významnú pomoc počas zákroku. Technológia pomáha jednoducho, rýchlo a precízne vytvoriť okrúhly otvor a nacentrovať novú implantovanú umelú šošovku. V prípade robotickej technológie tak odpadá riziko „nevydarenej“ kapsulorexy. Rovnaký benefit ocenia pacienti aj pri operáciách PRELEX. Multifokálne šošovky, ktorými ich zbavíme okuliarov na čítanie aj do diaľky súčasne, dokážeme vďaka technológii ZEPTO implantovať s ešte väčšou presnosťou.“

Užitočná pri multifokálnych šošovkách aj pri pokročilých sivých zákaloch

Technológia je podľa MUDr. Vanžuru špeciálne prínosná pri pokročilých stavoch sivého zákalu a pri implantácii nadštandardných multifokálnych šošoviek.

„Práve u nadštandardných typov vnútroočných šošoviek je dôležitá precízne vypočítaná optická zóna, ktorou sa pacient pozerá na svet. Ak by nebola dokonale vycentrovaná, pacientovi môže spôsobovať nepríjemné vedľajšie zrakové fenomény,“ dodáva MUDr. Vanžura.

Očný chirurg ocení robotickú technológiu aj pri ťažkých a pokročilých stavoch sivého zákalu. „V takýchto prípadoch býva puzdro k šošovke prilepené a celý zákrok je tým pre chirurga sťažený. Vďaka robotickej technológii je tento krok pre chirurga pohodlnejší a bezpečnejší.“

Účinky a benefity technológie ZEPTO prirovnávajú odborníci k „femtokatarakte“, teda femtosekundovým laserom asistovanej operácie sivého zákalu. „Tešíme sa však, že doplatok je významne nižší, a operácia s použitím novej technológie je tak pre našich pacientov cenovo dostupnejšia.“

Technológia ZEPTO je držiteľom amerického certifikátu FDA (organizácie zodpovednej za ochranu verejného zdravia a bezpečnosti výrobkov a technológií).

Plôšky

Čo je sivý zákal. Sivý zákal spôsobuje prirodzené zakaľovanie vnútroočnej šošovky. Rýchlosť zakalenia je individuálna. Od počiatočných ťažkostí do úplnej slepoty môžu uplynúť roky a desaťročia. V niektorých prípadoch na to stačia mesiace. Mierny stupeň zákalu ešte nemusí ovplyvniť videnie, zmeny vo videní vôbec nemusíte postrehnúť. V pokročilom štádiu už zbadáte tieto sprievodné príznaky: citlivosť na svetlo, neostré videnie, zahmlený obraz, farby so sivožltým nádychom. Princíp operácie spočíva v odstránení vlastnej zakalanej vnútroočnej šošovky a jej náhradou pomocou novej, umelej. Zákrok môže chirurg vykonať klasickou manuálnou metódou, ale aj s asistenciou technológie ZEPTO či femtosekundového laseru.