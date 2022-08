Muničný sklad v Belgorodskej oblasti zachvátil požiar a Rusi museli evakuovať dve dediny (video)

Dve dediny v ruskej Belgorodskej oblasti pri ukrajinských hraniciach evakuovali po tom, ako v neďalekom sklade munície vypukol požiar. Pri incidente nebol nikto zranený.

Gubernátor oblasti Vjačeslav Gladkov uviedol, že záchranné služby vyšetrujú príčinu požiaru, ktorý vypukol neďaleko dedín Timonovo a Soloti. Informuje o tom portál news.sky.com.

DEVELOPING: The fire at the Russian ammunition depot in Timonovo, Belgorod Oblast, has intensified with explosions reported. Reports of citizens evacuating the area.

Cause of the ‚fire‘ is unknown….😏 pic.twitter.com/9O69VYwzfH

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) August 18, 2022