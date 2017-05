Murray uštedril Kuznecovovi “kanára”, v 2. kole Roland Garros ho vyzve Kližan

aktualizované 30. mája, 20:45

PARÍŽ 30. mája (WebNoviny.sk) – Britský líder svetového rebríčka tenistov Andy Murray zvíťazil 6:4, 4:6, 6:2, 6:0 nad Rusom Andrejom Kuznecovom v utorňajšom zápase 1. kola dvojhry mužov na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros na antuke v Paríži (28. mája – 11. júna).

Tridsaťročného rodáka zo škótskeho Dunblane vo štvrtok v 2. kole vyzve Slovák Martin Kližan. Zverencovi Ivana Lendla a Jamieho Delgada Murraymu môže odplatiť prehru 3:6, 7:6 (5), 0:6, ktorú inkasoval vlani v októbri na tvrdom povrchu v hale vo Viedni, teda v úplne odlišných podmienkach v porovnaní s terajšími.

Kližan je nepredvídateľný

Brit k súboju s Kližanom vyhlásil: “Má veľký talent, dokáže vyťahovať tvrdé rany, je pomerne nepredvídateľný. Hrá veľa dropšotov a má dosť neortodoxnú voľbu úderov, ťažko sa mi teda na to bude pripravovať. Pochopiteľne, už som videl pár záberov z jeho dnešného duelu. Azda sa mi podarí vyrukovať s kvalitným tenisom a skomplikovať mu to, lebo on dnes mal veľmi dlhý zápas.”

Úradujúci koncosezónny majster sveta ATP z novembrového Londýna Murray mal na štyroch hlavných prípravných turnajoch na najpomalšom povrchu zápasovú bilanciu 4:4, vrcholom bolo semifinále v Barcelone.

Hrdina US Open 2012 a Wimbledonu 2013 a 2016 a dvojnásobný olympijský zlatý medailista Murray dosiahol svoj najlepší výsledok na medzinárodných otvorených majstrovstvách Francúzska vlani. Dostal sa až do finále, v ňom nestačil na Srba Novaka Djokoviča (6:3, 1:6, 2:6, 4:6).

Stále platí, že nasadená jednotka od roku 1925, keď túto inštanciu zaviedli do praxe, prehrala v 1. kole RG iba raz: v sezóne 1990 Švéd Stefan Edberg so Španielom Sergim Bruguerom.

Murray upravil v štatistike proti 26-ročnému 73. mužovi hodnotenia Kuznecovovi na 3:0. Nadviazal na newyorské US Open 2014 a Peking 2016. Na úvodnej prekážke pri Seine stroskotal iba ako nováčik v roku 2006, keď ho vyradil domáci Gael Monfils.

Najlepší výkon za posledných desať rokov

“Kuznecov si chodil po údery a hral agresívne. Posielal na moju stranu dvorca ploché zásahy, bral mi čas. Dnes však panovali veterné podmienky a ja som sa postupom času cítil čoraz lepšie. Vlani to tu pre mňa bol skvelý turnaj, zahral som na tomto podujatí najlepšie za desať rokov. Navyše, na jeseň som sa v Bercy stal jednotkou renkingu, takže mám na Paríž veľmi pekné spomienky,” povedal Murray, citoval ho web Asociácie tenisových profesionálov.

“Dnes sa môj výkon stupňoval. Ku koncu som sa už lepšie hýbal a účinnejšie som triafal loptičky v defenzíve. V ostatných týždňoch mi práve tento aspekt hry príliš nešiel a platilo to aj pre úvod tohto duelu. Keď som sa však častejšie dokázal držať v obrane, protivník už nemal toľko priestoru na to, aby si utváral situácie. Celkovo to bol solídny štart s prihliadnutím na to, ako som si počínal na prípravných podujatiach,” upozornil Murray.

ROLAND GARROS – DVOJHRA MUŽOV – 1. KOLO:

Andy Murray (V. Brit.-1) – Andrej Kuznecov (Rus.) 6:4, 4:6, 6:2, 6:0