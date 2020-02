Žena odhryzla mužovi kus jazyka, lebo ho napriek zákazu použil pri bozkávaní

Polícia v americkom štáte Michigan zasahovala pri kurióznom prípade, keď žena pri bozkávaní úmyselne odhryzla mužovi kus jazyka. Incident sa stal ešte 28. januára, informovala prokuratúra okresu Macomb spolu s políciou.

Muž porušil pri bozkávaní zákaz

Päťdesiatdvaročná Youlette Wedgeworth sa bozkávala s nemenovaným mužom z Detroitu, ktorého požiadala, aby pri tom nepoužíval jazyk. On to však aj napriek zákazu spravil a ona ho vzápätí pohrýzla, uviedol pre televíziu WXYZ prokurátor Eric J. Smith.

Žene hrozí väzenie a pokuta

Keď do mužovho bytu prišla polícia, našla ho, ako krváca z úst. Chýbalo mu pritom asi 2,5 centimetra z jazyka, cituje televízia CNN vyhlásenie prokuratúry. Odhryznutý jazyk sa policajtom podarilo nájsť, muža previezli do nemocnice a Wedgeworth vzali do väzby.

„Za 27 rokov, čo som na prokuratúre, je to prvý prípad takéhoto charakteru,“ vyjadril sa Smith.

Mužov stav nie je známy. Ženu obvinili z útoku s priťažujúcimi okolnosťami, za čo jej hrozí maximálne rok väzenia a pokuta tisíc dolárov (v prepočte 905 eur).