Muž sa pokúsil ukradnúť žene invalidný vozík, na ktorom sedela (video)

Polícia v americkom Phoenixe zatkla muža, ktorý sa pokúsil ukradnúť žene invalidný vozík, na ktorom sedela. Prípad sa stal v mestskej doprave, pričom mužovi sa podarilo ženu, ktorá sa bránila, zhodiť z vozíka na zem. Následne s ním vybehol von, no v tom zasiahli svedkovia, ktorým sa vozík podarilo získať naspäť.

Muž z miesta utiekol. Polícia ho identifikovala ako 26-ročného Austina Shurbutta a na sociálnej sieti Facebook zverejnila video zachytávajúce incident.

„Aj napriek tomu, že mal obuté papuče so sobmi, tento zločin nemá nič spoločné so sviatočnou atmosférou. Pokúsil sa ukradnúť invalidný vozík, na ktorom sedela žena, no hrdinovia spomedzi cestujúcich ju zachránili,“ uviedla polícia. Shurbutta obvinili z krádeže, napadnutia a únosu. Pred súd by sa mal postaviť 16. decembra.