Muž si mal vykopať hrob polievkovou lyžicou, bývalý mestský policajt dostal domáce väzenie

Trest domáceho väzenia na tri roky za vydieranie uložil odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 33-ročného bývalého mestského policajta Viliama B. z tohoto mesta. Súd zároveň stanovil, že podmienky na dodržiavanie trestu sa budú monitorovať elektronickým náramkom. Expolicajt opakovane požadoval od 24-ročného muža peniaze za to, že ho na objednávku muža s prezývkou Ičo nezbije a nedoláme.

Žiadal nielen peniaze

Vydierať muža z okresu Poltár, prechodne bývajúceho v Banskej Bystrici, začal Viliam v septembri minulého roku. Pokračoval aj v januári a februári tohoto roku. Okrem peňazí od neho požadoval, aby sa i s manželkou odsťahoval na pár mesiacov z Banskej Bystrice.

Vyhrážal sa a peniaze žiadal od Karola osobne, ale aj pomocou SMS-iek a internetu. V marci tohoto roku si s obeťou dohodol stretnutie a muža odviezol za obec Hrochoť smerom na Kyslinky, že sa porozprávajú. Pri sklade dreva ho potom „presvedčil“, aby si kopal hrob polievkovou lyžicou.

Muž sa z obáv o život asi za 40 minút prehrabal pod zamrznutý sneh. Viliam mu potom kázal kľaknúť si, dať ruky za hlavu a priložil mu na zátylok nezistený predmet. Pritom Karola fotografoval, ale neurobil mu nič a odviezol ho späť. Ešte predtým mu povedal, že bolo by horšie, ak by prišli „chlapci z Bratislavy“, lebo s prestreleným kolenom by sa mu kopalo ťažšie.

Prokurátor žiadal prísnejší trest

Na Okresnom súde v Banskej Bystrici Viliam urobil vyhlásenie, že je vinný podľa obžaloby. Súd to zohľadnil ako poľahčujúcu okolnosť a vzhľadom na dovtedajšiu bezúhonnosť mu uložil trest na tri roky s podmienečným odkladom na päť rokov. Zároveň mu zakázal priblížiť sa k poškodenému na menej ako päť metrov a akokoľvek ho kontaktovať.

Proti rozsudku sa odvolal prokurátor a žiadal prísnejší nepodmienečný trest. Odvolací senát mu nevyhovel, ale Viliamovi uložil trest domáceho väzenia na tri roky. Viliam môže byt opustiť iba v čase od 9. do 15. hodiny. Vtedy si smie hľadať zamestnanie a vybaviť si svoje súkromné záležitosti.

Trest sa bude kontrolovať monitorovacím náramkom. Predseda senátu uviedol, že miesto väzenia uložili Viliamovi alternatívny trest, pretože sa priznal a doteraz nebol súdne trestaný. Odvolací senát krajského súdu zároveň rozhodol o prepustení Viliama z väzby, do ktorej sa dostal po poslednom ataku na Karola. Verdikt krajského súdu je právoplatný. Motív bývalého policajta nie je bližšie známy.