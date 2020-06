Muž strieľal na ľudí pred nočným klubom, najmenej osem je zranených

V texaskom meste San Antonio postrelil muž na parkovisku pred nočným klubom najmenej osem ľudí. Informovala o tom tamojšia polícia s tým, že páchateľ je na úteku.

Strelec patril do skupinky ľudí, ktorí na severe mesta odišli z baru a namierili si to cez ulicu do nočného klubu, kde často hrávajú dídžeji. Dovnútra ich však nepustili, pretože „boli opití“, uviedol šéf polície William McManus.

Jeden z mužov vyhlásil, že pochádza z Kalifornie a je účastníkom zápasov organizácie Ultimate Fighting Championship (UFC). Následne si z neďalekého auta priniesol zbraň a začal strieľať.

Zranil pritom päť žien a troch mužov vo veku od 23 do 41 rokov. Bližšie informácie o ich zraneniach nie sú známe, no McManus uviedol, že sú v stabilizovanom stave. Dodal, že malé úrazy utrpeli aj ďalší dvaja ľudia, ktorí však „nesúhlasili s liečbou“.