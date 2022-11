Muž udrel policajta päsťou do tváre a počas eskortovania sa im vyhrážal „guľkami do hlavy“ a „mafiánmi z Nitry“

Trestnému stíhaniu pre útok na verejného činiteľa čelí 42-ročný muž, ktorý udrel päsťou do tváre policajta. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, policajnú hliadku privolali v sobotu 12. novembra v súvislosti s mužom, ktorý sa vo vlaku na bratislavskej Hlavnej stanici voči ostatným cestujúcim správal neslušne, narúšal verejný poriadok a na následné výzvy na opustenie vlaku zo strany personálu vlaku nereagoval.

„Hliadka oddelenia železničnej polície po príchode do vlaku muža opakovane vyzývala, aby opustil priestory vlaku, na čo muž zareagoval fyzickým napadnutím jedného z policajtov úderom päsťou do oblasti tváre. Následne bol za použitia donucovacích prostriedkov obmedzený na osobnej slobode a z vlaku eskortovaný na príslušné policajné oddelenie,“ povedal hovorca s tým, že počas eskortovania sa muž policajtom vyhrážal „guľkami do hlavy“ a „mafiánmi z Nitry“. Po vykonaní potrebných úkonov bol muž umiestnený v cele policajného zaistenia.