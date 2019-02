Muž upozornil na pokus o krádež v bare, Jakub ho napadol a udrel skleneným pohárom do hlavy

BRATISLAVA 25. februára (WebNoviny.sk) – Z prečinu výtržníctva spolu s prečinom ublíženia na zdraví spáchaného závažnejším spôsobom a z prečinu krádeže v štádiu pokusu obvinila polícia 18-ročného Jakuba z Košíc. Obvinený je pritom stíhaný väzobne. Informovala o tom košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Polícia vysvetlila, že obvinený sa v piatok večer pokúsil v jednom pohostinstve ukradnúť jednej žene veci z kabelky, ktorú mala položenú vedľa seba.

To si však všimol niekto iný, upozornil na to a obvinený Jakub v zápätí na to vyvolal hádku, začal rozhadzovať skalené poháre, strkať do muža, ktorý na jeho pokus o krádež upozornil a ešte ho aj skleneným pohárom udrel do hlavy.

Podľa predbežnej lekárskej správy spôsobil poškodenému mužovi ľahké zranenia a z miesta ušiel. Muža polícia vypátrala, zadržala a obvinila. V prípade dokázania viny mu hrozí väzenie na tri roky.