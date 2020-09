Muži zákona bojovali o život vodiča, ktorý prešiel do protismeru a nabúral do policajného auta

Policajti zachraňovali vodiča, ktorý v pondelok priamo pred žilinským okresným dopravným inšpektorátom narazil do policajného vozidla. Ako informovala žilinská krajská polícia, vodič BMW pravdepodobne zo zdravotných dôvodov prešiel do protismeru a narazil do zaparkovaného služobného vozidla.

Svedkami nehody boli aj policajti. Ako uviedla polícia, rozbili na aute okno, otvorili dvere a vytiahli vodiča, ktorý nejavil známky života. Ihneď začali s umelým dýchaním a masážou srdca. Ďalší kolegovia riadili premávku.

Po niekoľkominútovej resuscitácii sa vodiča podarilo oživiť. Na miesto sa dostavili aj hasiči a záchranári, ktorí muža prevzali do svojej starostlivosti. Žiaľ, aj napriek veľkému úsiliu všetkých policajtov, hasičov, záchranárov, ale aj civilných občanov, muž napokon zomrel.