Na Antarktíde padol teplotný rekord, teplota sa vyšplhala na 18,3 stupňa Celzia

Na Antarktíde vo štvrtok padol teplotný rekord. Ako v piatok informovala argentínska meteorologická agentúra, teplomer na argentínskej výskumnej stanici Esperanza na Antarktickom polostrove nameral 18,3 stupňa Celzia, čo je najviac v histórii meraní, ktoré sa datujú do roku 1961. Predošlý rekord, ktorý namerali v marci 2015, bol 17,5 stupňa Celzia.

Ľadovce sa roztápajú

Antarktický polostrov je podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) jedným z najrýchlejšie sa otepľujúcich miest na Zemi. Za posledných 50 rokov tam priemerná teplota stúpla o takmer tri stupne Celzia. Takmer všetky ľadovce v oblasti sa roztápajú.

Teplota z Esperanzy prekonala rekord pre Antarktídu ako kontinent. Rekord v antarktickom regióne, ktorý zahŕňa všetky oblasti južne od 60. rovnobežky južnej šírky, je 19,8 stupňa Celzia. Ten namerali v januári 1982 na ostrove Signy.

Klimatológ James Renwick z Victoria University of Wellington na Novom Zélande, ktorý bol v komisii WMO overujúcej predošlé rekordy v Antarktíde, sa pre austrálsku verziu denníka The Guardian vyjadril, že je pravdepodobné, že sa znovu zíde, aby skontrolovala nový rekord z Esperanzy.

Kombinácia faktorov

„Záznam je, samozrejme, potrebné skontrolovať, ale do vykonania týchto kontrol je to platný záznam a stanica je dobre udržiavaná. Záznam je pôsobivý, pretože uplynulo iba päť rokov od predchádzajúceho rekordu a je o takmer jeden stupeň vyšší. Je to znak otepľovania, ktoré sa tu deje a je omnoho rýchlejšie ako celosvetový priemer,“ povedal s tým, že rekord možno nevydrží dlho.

Vyššie teploty v regióne sa podľa Renwicka zvyknú zhodovať so silným severozápadným vetrom, ktorý sa pohybuje dole po horských svahoch, čo sa v posledných dňoch dialo aj v okolí Esperanzy.

Vedec tvrdí, že za teplotou nameranou v Esperanze je pravdepodobne kombinácia prirodzenej variability a otepľovania prostredia spôsobeného narastajúcimi úrovňami skleníkových plynov v atmosfére.