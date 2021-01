Na Australian Open v Melbourne môže prísť až 30-tisíc fanúšikov denne

Až 30-tisíc fanúšikov denne môže v Melbourne navštíviť areál, v ktorom sa od 8. februára začne prvý tohtosezónny grandslamový tenisový turnaj Australian Open. O uvedenom limite v sobotu informoval minister športu austrálskeho štátu Viktória Martin Pakula.

Uvedený počet osôb bude platiť počas prvých ôsmich dní podujatia a príde k rovnomernému rozdeleniu fanúšikov medzi denný a večerný blok zápasov. Od štvrťfinále bude maximálny denný limit 25-tisíc osôb. Australian Open potrvá až do 21. februára. Informácie priniesol web BBC Sport.

„V praxi to znamená, že Melbourne Park môže navštíviť spolu až 390-tisíc priaznivcov, čo je približne polovica návštevnosti z predchádzajúcich rokov,“ uviedol Pakula a doplnil: „Síce to tu nebude rovnaké ako doteraz, no určite pôjde o najvýznamnejšie medzinárodné podujatia s účasťou fanúšikov za ostatných mnoho mesiacov.“

Účastníci turnaja sú už istý čas v Austrálii a väčšina hráčov a trénerov už má za sebou povinnú izoláciu. Do dejiska turnaja sa z celého sveta presunuli v polovici januára špeciálnymi leteckými linkami. Väčšina hráčov počas uvedenej karantény mohla aspoň obmedzene trénovať, no 72 tenistov zostalo v úplnej izolácii po výskyte koronavírusu na palubách ich leteckých liniek do Austrálie.