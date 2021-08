Na boj s hoaxami a podporu komunikácie medzi mestom a obyvateľmi získal startup Simplicity investíciu 7 miliónov eur

Slovenský start-up Simplicity svojou aplikáciou zjednodušuje komunikáciu medzi mestami a ich obyvateľmi a vďaka investícii mieri so svojou technológiou na americký trh.

Slovenský startup Simplicity (právna forma Perry Soft a.s.) dnes oznámil ukončenie ďalších investícií spolu vo výške 7 miliónov eur, ktoré získal na expanziu do USA. Fond Venture to Future, Zero Gravity Capital a združenie anjelských investorov vkladajú dôveru do platformy zjednodušujúcej komunikáciu medzi mestami a ich obyvateľmi. Vďaka predchádzajúcej a súčasnej investícii sa hodnota spoločnosti v priebehu roka zvýšila niekoľkonásobne. Start-up Simplicity získal priestor pre rozvoj samotnej aplikácie a expanziu na globálnej úrovni.

Vďaka rastu počtu zákazníkov, užívateľov, vývoju nových features a zvyšujúcim sa prijmom sa hodnota od založenia startupu Simplicity zvýšila niekoľkonásobne. Súčasné investičné kolo vedie k ďalšiemu vývoju a inovácii technológie, ktorá stojí za aplikáciou Simplicity a expanzii do USA, ale aj ďalších európskych miest. Simplicity sa rozrastá aj počtom zamestnancov a do konca roku by počet mal narásť na 80.

Aplikácia Simplicity zhromažďuje všetky dôležité informácie od samosprávy, nemocníc, polície, knižníc a informácie doručuje ich občanom prostredníctvom notifikácií v smartfónoch na základe preferencií samotného používateľa. V súčasnej pandemickej situácii je viac ako kedykoľvek predtým dôležité dostávať včas overené informácie zo spoľahlivých zdrojov a vyhnúť sa tak nepravdivým správam či hoaxom.

„Som rád, že som sa stal súčasťou tímu Simplicity a môžem pomôcť tomuto start-upu splniť ich cieľ ako investor, ale zároveň ako technologický mentor pri vývoji umelej inteligencie, ktorá je súčasťou aplikácie Simplicity a podieľať sa na budovaní platformy, ktorá mení spôsob života občanov v mestách“ hovorí Roy Ramon, člen Zero Gravity Capital.

„Platforma Simplicity je bezpečný nástroj na komunikáciu medzi mestom a jeho obyvateľmi. Na rozdiel od sociálnych sietí nešíri nepravdivé informácie a hoaxy z neoverených zdrojov, ale poskytuje používateľom overené informácie. Okrem toho zapája ľudí do verejného života v ich meste a zlepšuje komunikáciu a interakciu s mestom samotným. Práve vďaka tomu podporuje koncept smart city (inteligentné mesto).“ vysvetľuje Matej Riha, predseda predstavenstva fondu Venture to Future.

„Myšlienka aplikácie, ktorá zjednoduší komunikáciu medzi občanom a mestom vznikla ešte počas mojich štúdií v Dánsku, kde som si všimol, že nemám dostatok dôležitých správ z mesta. Naša platforma zabezpečí, že občanovi neunikli zásadné informácie ako zákaz parkovania počas čistenia ulice, zmena otváracích hodín na mestskom úrade, či adresa testovacieho miesta v blízkosti bydliska.“ povedal spoluzakladateľ Simplicity, Juraj Gago.

„Začalo to ako inovatívne riešenie na komunikáciu pre jedno mesto, a v súčasnosti naše white labeled aplikácie zjednodušujú život vo viac ako 100 mestách po Európe. Do USA však Simplicity mieri ako jedna aplikácia, ktorá združuje všetky mestá.”‚ pridal spoluzakladateľ Andrej Krúpa.

