Na charitatívnom Turčianskom behu v Žabokrekoch sa vyzbieralo 5 tisíc eur!

Turčiansky beh má za sebou úspešný piaty ročník! Usporiadateľ akcie Občianske združenie PARASPORT24 zvládlo akciu aj v týchto náročných časoch na jednotku! V obci Žabokreky pri Martine sa stretli bežci na charitatívnom behu, na ktorý sa mohol prihlásiť každý, bez ohľadu na vek. Na akcii sa vyzbieralo 5 tisíc eur, ktoré putovali Robovi Balušíkovi z Považskej Bystrice so svalovo-kĺbovým ochorením.

Bežalo sa 5 alebo 10 kilometrov v prekrásnej prírode Turčianskej kotliny. Každý si mohol vybrať taký okruh, na aký sa cítil. Mierne členitá trasa na celom okruhu mala terén asfalt a poľnú cestu. Prevýšenie dosahovalo 140 metrov. Všetci bežci sa napriek dažďu usmievali a užili si neopakovateľnú atmosféru tohto podujatia. Víťazom behu boli všetci – každý účastník totiž dostal pamätnú medailu z rúk vozičkárov.

„Som nesmierne rád, že sa to podarilo. Ďakujeme krásne všetkým účastníkom, partnerom, dobrovoľníkom, obci Žabokreky a jej starostke. Všetkým, ktorí športujú a podporujú našu myšlienku, Veríme, že sa pandemická situácia už stabilizuje a budeme sa môcť stretnúť na ďalších našich akciách,“ neskrýval radosť organizátor podujatia Miroslav Buľovský z občianskeho združenia PARASPORT24.

Akciu prišiel podporiť a po prekonaní covidu si zabehal aj známy stylista Jozef Grondžák z Lombardi Fashion House.

Foto: PARASPORT24

„Zúčastniť sa na Turčianskom behu bola pre mňa výzva. Prekonal som totiž covid a mal som ťažší priebeh. Som veľmi rád, že som to zvládol a zároveň podporil dobrú vec. Stretnúť priateľov po dlhom čase bol pre mňa ďalší krásny bonus,“ tešil sa Jozef Grondžák.

Občianske združenie PARASPORT24 už 15 rokov pomáha hendikepovaným a sociálne slabým ľuďom. Výťažok z behu tentokrát putoval Robovi Balušíkovi z Považskej Bystrice, ktorý trpí od narodenia svalovo-kĺbovým ochorením a má za sebou 11 operácií. 5 tisíc eur Robovi odovzdal organizátor akcie Miroslav Buľovský a moderátor Patrik Herman z TV Markíza, ktorý príbeh Roba reportážne spracoval do relácie Reflex.

Foto: PARASPORT24

„Tento dar som absolútne nečakal a až do poslednej chvíle, keď mi Patrik Herman s Miroslavom Buľovským odovzdali šek, som nič netušil. Vďaka tejto obrovskej podpore som opäť bližšie k mobilite a zároveň so mnou aj mnohí ďalší. Pretože projekt poukáže na nedostatky a „rozvíri vody“ o unikátnej mobilite na celoštátnej úrovni. Keby som tušil, že všetci bežia za mňa, prišiel by som aspoň zmoknúť s nimi. Ďakujem!“ nešetril slovami vďaky Robo Balušik.

Video z Turčianskeho behu si môžete pozrieť tu https://youtu.be/wm6M7NA-lxA Všetky informácie o Občianskom združení PARASPORT24 nájdete na www.parasport24.com.

Foto: PARASPORT24

