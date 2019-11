Na čom padla dohoda demokratickej opozície? Na lídrovi

Blok zmeny, ako si ho nakreslil ex-prezident Kiska, sa definitívne nekoná. Šesť strán, ktoré sa nazývajú demokratickou opozíciou, bude zápasiť o voliča na vlastné tričko. “ Otázka znie: či a kto z nich to myslel so spájaním naozaj vážne,” povedal pre webnoviny.sk Ivan Šimko, architekt projektu SDK (Slovenskej demokratickej koalície), ktorá v roku 1998 zasadila smrteľný úder vláde Vladimíra Mečiara.

“ O vytvorení anti-mečiarovského bloku sme hovorili rok a pol pred voľbami, takže dnešný pokus je tak trochu z kategórie: vlak už ušiel, ” hovorí Ivan Šimko, dnes radový člen KDH, predtým minister vnútra a ešte predtým jeden z mozgov, ktorý vytvoril úspešný model SDK.

Líder ako priorita

Ideály, aj programy jednotlivých strán tvoriacich dohodu sú síce dôležité, no podstatný je líder. Ten, kto je schopný a prijateľný vyrokovať a zostaviť fungujúcu vládu, ktorá ľuďom-voličom odpovie, čo chce robiť a čo chce na Slovensku zmeniť ,” hovorí Šimko a dodáva:” V bloku antimečiarovských strán bolo vtedy najsilnejšie KDH so svojim predsedom Jánom Čarnogurským, no zároveň vychádzala hviezda Mikuláša Dzurindu, ktorý bol prijateľnejší pre ostatných partnerov budúcej dohody. Nebolo jednoduché presadiť ho, no dodnes Slovensko žije z toho, čo sa vtedy zmenilo…”

Hovorme o problémoch

„Tie najzásadnejšie veci sa už nedajú vyrokovať, do volieb zostáva necelých 100 dní. Dobrým pokusom opozičných strán je boj s korupciou a klientelizmom, hovorí Ivan Šimko, no zároveň dodáva: „že by politici nemali nahrádzať orgány činné v trestnom konaní či súdy. „Mali by vytvoriť podmienky ich pre nezávislé pôsobenie, nič viac” hovorí Šimko, zakladateľ SDK, strany, ktorá vystriedala vládu V. Mečiara.