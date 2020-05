Na Dunajec sa opäť vrátili plte, turisti si môžu požičať aj raft

Na rieku Dunajec sa opäť vrátili plte. Splav Dunajca na slovenskej strane však bude možný len za sprísnených podmienok, ktoré platia aj v prípade splavu na raftoch či požičiavania bicyklov. Svoje brány otvorí Národná kultúrna pamiatka Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore.

Ako informoval Rudolf Velička zo Združenia pltníkov Dunajec, na návštevníkov Pienin sú pripravení. Od piatku majú k dispozícii 15 pltí, ktoré budú v prevádzke v súlade s opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Maximálny počet pasažierov na plti je 10, pričom všetci sú povinní dodržiavať od seba maximálny možný odstup a nosiť rúško.

Je možné požičať si raft

V prípade skupín je možné dohodnúť aj samostatný splav. Splavuje sa 10-kilometrový úsek Dunajca, Majere – Červený Kláštor – Lesnica, ktorá leží na hraniciach s Poľskom. Na poľskej strane sú plte v prevádzke už týždeň. V prípade menších skupín pasažierov je možné požičať si dvojmiestne alebo päťmiestne rafty vhodné pre rodiny. Rafty je možné vyzdvihnúť v Červenom Kláštore alebo v lodenici Lysá nad Dunajcom.

“Raft sa požičiava aj s vybavením. Každý pasažier dostane prilbu a plávaciu vestu, splav už musia zvládnuť sami, no nie je to nič náročné,” vysvetlil Stanislav Škantár z Canoeraft – Dunajec. So slovenskými pltníkmi ročne v priemere splaví Dunajec vyše 85-tisíc návštevníkov.

Expozície otvára aj múzeum

Od piatku otvára svoje expozície aj Múzeum Červený Kláštor. Aj v tomto prípade platia opatrenia ako vstup len s rúškom a povinná je dezinfekcia. Maximálny možný počet ľudí v prípade skupinového vstupu do múzea je päť. Múzeum bude sprístupnené v upravenom čase od 9:00 do 18:00.

“Aj keď hranice s Poľskom, ktoré je pre nás zdrojom najväčšieho počtu turistov, ostávajú zatvorené, veríme, že máme čo ponúknuť aj domácim turistom a prilákať ich k nám do Pienin,” priblížil Jakub Ondrej riaditeľ OOCR Severný Spiš Pieniny, ktorý zároveň dodal, že počet prenocovaní v regióne podľa vybranej dane z ubytovania za minulý rok bol vyše 240-tisíc.