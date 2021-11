Rodinkárstvo v priamom prenose, Sulíkova dcéra letela do Dubaja aj so šéfom. Pellegrini žiada vyvodenie dôsledkov

Členom poslednej slovenskej delegácie na svetovej výstave Expo Dubaj bol okrem dcéry ministra hospodárstva Richarda Sulíka aj majiteľ advokátskej kancelárie, v ktorej ministrova dcéra vykonáva koncipientskú prax. V piatok o tom informoval predseda strany Hlas – sociálna demokracia Peter Pellegrini.

„Je to verejne známa osoba, je to JUDr. Radoslav Zigo,“ uviedol. Uvedený právnik má pritom podľa opozičnej strany uzatvorenú zmluvu s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a údajne aj so Slovenskými elektrárňami. Podľa Pellegriniho sú pritom všetky uvedené aktivity odmenou práve za koncipientskú prax ministrovej dcéry.

Klientelizmus v priamom prenose

„Toto sú veci, ktoré môžeme označiť za klientelizmus a rodinkárstvo úplne v priamom prenose,” skonštatoval Pellegrini s tým, že ide o škandál, po ktorom minister hospodárstva musí zvážiť svoje zotrvanie vo funkcii.

Jeho správanie označil za povýšenecké a arogantné. Opozičný politik zároveň vyzval premiéra Eduarda Hegera, aby so Sulíkom urobil poriadky a vyvodil voči nemu aj politickú zodpovednosť.

V hre je opätovné odvolávanie

„Žiadam ho, aby vystúpil a povedal, či to považuje za normálne,” uviedol Pellegrini. Nevylúčil ani možnosť opätovného odvolávania ministra hospodárstva v parlamente.

Opozičná strana Smer-SD vo štvrtok informovala, že dvadsaťšesťročná dcéra ministra hospodárstva Richarda Sulíka išla vládnym lietadlom na výstavu Expo Dubaj 2020 ako odborník na energetické právo. Ministerstvo hospodárstva SR reagovalo, že účasť dcéry Richarda Sulíka, Alexandry Sulíkovej, bola hradená z jej vlastných prostriedkov.