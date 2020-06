Opitá Humenčanka spôsobila v utorok podvečer reťazovú nehodu na Duklianskej ulici v Spišskej Novej Vsi.

Ako informovala košická krajská polícia, 32-ročná vodička na Citroëne C3 v križovatke narazila do VW Passat, ten po náraze vrazil do Fabie, tá do Peugeotu a ten následne do Opla.