Na plátne Nostalgie Ermitáž, Prado i predpremiéra z Cannes

Pestrú a kvalitnú ponuku takmer dvadsiatich filmov pripravila v júli pre divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18. Návštevníkov čaká zaujímavý program, v ktorom nebudú chýbať mimoriadne predstavenia, ktoré im umožnia prežiť výstavu v kine, exkluzívna predpremiéra i aktuálni oscaroví víťazi, ale ani pravidelný cyklus Európske oko, novinky slovenského a českého filmu či predstavenia pre rodičov s deťmi.

Júlová ponuka Nostalgie zahŕňa mimoriadne predstavenie výpravnej snímky ERMITÁŽ – SILA UMENIA, v ktorej herec Toni Servillo rozpráva veľký príbeh slávneho petrohradského múzea, v zbierkach ktorého sa ukrývajú cenné diela velikánov, akými boli Leonardo, Raffael, Van Eyck, Rubens, Tizian, El Greco, Rembrandt a Caravaggio. Milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť aj na dokument PRADO – ZBIERKA PLNÁ UMENIA, v ktorom herec Jeremy Irons sprevádza divákov prehliadkou po slávnom španielskom múzeu v Madride, v ktorom sa nachádza vyše osem tisíc exponátov vrátane diel od géniov ako Goya, El Greco, Velázquez, Rubens, Tizian či Bosch.

V programe nebude chýbať ani otvárací film MFF Cannes 2021 ANNETTE, dlho očakávaný muzikál vizionárskeho režiséra Leosa Caraxa s hudbou kapely Sparks a s Adamom Driverom a Marion Cotillard v hlavných úlohách mysterióznej hudobnej lovestory, ktorú Nostalgia uvedie v exkluzívnej predpremiére v rovnakom čase ako na zahájení slávnostného ceremoniálu tohtoročného festivalu v Cannes na Francúzskej riviére. V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V júli sa môžu tešiť na nostalgický príbeh intenzívnej letnej lásky LETO 85, ktorým francúzsky režisér Francois Ozon dokonale sprostredkováva atmosféru polovice osemdesiatych rokov, i dánsku čiernu komédiu Andersa Thomasa Jensena o pomste a náhodnosti vesmíru RYTIERI SPRAVODLIVOSTI, v ktorej sa predstavia Mads Mikkelsen a Nikolaj Lie Kaas.

Návštevníci Nostalgie sa môžu tešiť aj na aktuálnych oscarových víťazov 93. ročníka udeľovania cien Americkej filmovej akadémie. Emocionálna dráma KRAJINA NOMÁDOV ocenená Oscarmi za najlepší film roka, najlepšiu réžiu i pre najlepšiu herečku rozpráva príbeh šesťdesiatničky Fern (Frances McDormand), ktorá sa po strate životných istôt vydáva na cestu americkým západom a hľadá svoju identitu ako moderný kočovník. Animovaná komédia DUŠA, ktorá získala Oscarov za najlepší animovaný film i najlepšiu hudbu, predstavuje učiteľa hudby Joa Gardnera, ktorý dostane životnú šancu zahrať si v prestížnom jazzovom klube. Dánska dráma CHLAST ocenená Oscarom za najlepší zahraničný film zachytáva príbeh štyroch priateľov, učiteľov na strednej škole, testujúcich teóriu, že zlepšia svoj život udržiavaním stálej hladiny alkoholu v krvi. Famózny výkon Anthony Hopkinsa bol ocenený Oscarom pre najlepšieho herca v strhujúcom rodinnom príbehu OTEC, ktorý vykresľuje emočne intenzívny pohľad na svet očami človeka, ktorý postupne stráca pamäť.

Nostalgia v júli ponúkne aj viaceré novinky slovenskej i českej kinematografie: komédiu Martina Šulíka MUŽ SO ZAJAČÍMI UŠAMI o mužovi, ktorému jeden telefonát prevráti život zo dňa na deň naruby a on sa rozhodne si ho usporiadať, dobrodružný rodinný film F. A. Brabca o svete videnom očami túlavého psa GUMP – PES, KTORÝ NAUČIL ĽUDÍ ŽIŤ, ktorý ponúka príbeh psej pravdy, lásky a nádeje, či gangsterskú komédiu Adama Hobzika z pražského Žižkova UBAL A ZMIZNI, v ktorej ide o veľké peniaze, podivné kšefty s balíkom trávy a aj o sekanie malíčkov.

Priaznivci žánrových filmov sa môžu tešiť na mrazivý thriller hororového mága M. Night Shyamalana ČAS o rodine na tropickej dovolenke, ktorá sa zmení na nočnú moru, keď zistia, že osamelá pláž záhadne urýchľuje ich starnutie, temnú komédiu CRUELLA o rebelských mladých rokoch jednej z legendárnych anti-hrdiniek v histórii kinematografie či pokračovanie hororového thrilleru TICHÉ MIESTO: ČASŤ II zo sveta, v ktorom hlasnejší zvuk môže znamenať rozsudok smrti. Z ponuky predstavení pre deti poteší určite celú rodinu výpravné animované dobrodružstvo DIVOKÝ SPIRIT o dievčine, ktorá tak dlho hľadá spriaznenú dušu, až ju nájde v neskrotnom mustangovi, či pokračovanie úspešnej animovanej komédie o najslávnejšej pravekej rodine KRÚDOVCI: NOVÝ VEK.

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

01.07. ŠT 19:30 OTEC (OSCAR 2021) Florian Zeller, Brit./Fr., 2020

02.07. PI 18:00 DIVOKÝ SPIRIT Elaine Bogan, Ennio Torresan, USA, 2021

02.07. PI 20:00 MUŽ SO ZAJAČÍMI UŠAMI Martin Šulík, SR/ČR, 2020

06.07. UT 20:30 ANNETTE (PREDPREMIÉRA) Leos Carax, Fr./Nem./Belg., 2021

07.07. ST 19:30 KRAJINA NOMÁDOV (OSCAR 2021) Chloé Zhao, USA/Nem., 2020

09.07. PI 18:00 DUŠA (OSCAR 2021) Pete Docter, USA, 2020

09.07. PI 20:00 CRUELLA Craig Gillespie, USA, 2021

14.07. ST 19:30 CHLAST (OSCAR 2021) Thomas Vinterberg, Dán., 2020

15.07. ŠT 19:30 MUŽ SO ZAJAČÍMI UŠAMI Martin Šulík, SR/ČR, 2020

16.07. PI 18:30 ERMITÁŽ – SILA UMENIA (ART ON SCREEN) Michele Mally, Tal., 2019

16.07. PI 20:15 TICHÉ MIESTO: ČASŤ II John Krasinski, USA, 2020

19.07. PO 19:30 OTEC (OSCAR 2021) Florian Zeller, Brit./Fr., 2020

21.07. ST 19:30 RYTIERI SPRAVODLIVOSTI Anders Thomas Jensen, Dán., 2020

23.07. PI 18:30 PRADO – ZBIERKA PLNÁ DIVOV (ART ON SCREEN) Valeria Parisi, Tal., 2019

23.07. PI 20:15 UBAL A ZMIZNI Adam Hobzik, ČR/SR, 2021

26.07. PO 19:30 GUMP – PES, KTORÝ NAUČIL ĽUDÍ ŽIŤ F. A. Brabec, ČR, 2020

28.07. ST 19:30 LETO 85 Francois Ozon, Fr., 2020

30.07. PI 18:00 KRÚDOVCI: NOVÝ VEK Joel Crawford, USA, 2020

30.07. PI 20:00 ČAS M. Night Shyamalan, USA, 2021

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk

Informačný servis