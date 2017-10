Na plátne Nostalgie koncert Zimmera i výstava Hokusaia

BRATISLAVA 30. októbra 2017 (WBN/PR) – Pestrú ponuku viac ako dvadsiatich filmov pripravila v novembri pre svojich divákov Nostalgia, prvé digitalizované klasické kino v Bratislave, ktoré premieta vo vynovenej kinosále Spoločenského domu Nivy na Súťažnej 18, ktorá nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou vrátane výmeny sedačiek. Divákov čaká väčšie pohodlie i zaujímavý novembrový program, v ktorom nebudú chýbať dve mimoriadne predstavenia, ktoré umožnia divákom prežiť koncert či výstavu v kine, pravidelné cykly Európske oko, Best of Fest či Slovenské kino, ale ani tradičné piatkové predstavenia pre rodičov s deťmi.

Novembrová ponuka Nostalgie zahŕňa aj mimoriadne predstavenie HANS ZIMMER V PRAHE, ktoré ponúkne návštevníkom Nostalgie záznam koncertu svetoznámeho skladateľa filmovej hudby, ktorý prišiel minulý rok do vypredanej pražskej O2 Arény a ohromil publikum. Zaznelo veľa skladieb z dielne geniálneho majstra z filmov ako Temný rytier, Leví kráľ, Rain Man, Gladiátor, Počiatok, Piráti z Karibiku, Sherlock Holmes či Interstellar. Aj milovníci výtvarného umenia sa môžu tešiť na exkluzívnu projekciu filmu HOKUSAI Z BRITSKÉHO MÚZEA približujúceho fascinujúcu výstavu „Leonarda Východu“ Kacušika Hokusaia, najslávnejšieho japonského maliara, ktorý inšpiroval Moneta, Van Gogha či Toulouse-Lautreca, ale i komiksový štýl využívaný v japonskom anime. Beznádejne vypredaná výstava bola inštalovaná v slávnom Britskom múzeu od mája do augusta 2017.

V cykle Európske oko ponúka Nostalgia divákom oceňované snímky popredných európskych tvorcov. V novembri sa môžu tešiť na jeden z najambicióznejších filmov o prírode všetkých dôb EARTH: DEŇ NA ZÁZRAČNEJ PLANÉTE, drámu HAPPY END v réžii Michaela Hanekeho, ale i novú komédiu KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ od tvorcov diváckeho hitu Nedotknuteľní. Výber toho najlepšieho z najprestížnejších filmových festivalov na svete ponúka cyklus Best of Fest, v rámci ktorého Nostalgia uvedie francúzsku drámu 120 TEPOV ZA MINÚTU ocenenú Grand Prix na MFF Cannes 2017, mrazivý krimithriller WIND RIVER, ktorý nadchol na festivaloch v Sundance, Cannes i Karlových Varoch, či nový film Andreja Zvjaginceva BEZ LÁSKY, ktorý získal Cenu poroty na MFF Cannes 2017.

Novembrový program Nostalgie ponúkne aj zaujímavé novinky slovenského filmu: dokument Terezy Nvotovej MEČIAR, snímku Pavla Barabáša o histórii slovenského himalájskeho horolezectva VÁBENIE VÝŠOK či drámu Juraja Lehotského NINA. Nebude chýbať ani záverečná kapitola „pelíškovskej“ rodinnej kroniky ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK a na svoje si prídu i priaznivci klasiky, ktorým Nostalgia ponúkne legendárny československý film OBCHOD NA KORZE, ktorý v roku 1966 získal Oscara.

Z ďalšej ponuky Nostalgie na november možno spomenúť najnovšie filmové spracovanie slávnej detektívky Agathy Christie VRAŽDA V ORIENT EXPRESE, ktoré s hviezdnym hereckým obsadením nakrútil Kenneth Branagh, čiernu krimikomédiu SUBURBICON, ktorá vznikla podľa scenára bratov Coenovcov v réžii Georgea Clooneyho, pokračovanie kultového sci-fi BLADE RUNNER 2049 v réžii Denisa Villeneuvea, filmový prepis kriminálneho románu Jo Nesba SNEHULIAK či mrazivý psychothriller Darrena Aronofskeho MATKA!

Z novembrovej ponuky predstavení pre deti, ktoré sa v Nostalgii obvykle hrajú v piatok o 18:00 hod., poteší určite celú rodinu animovaná komédia o jednej strašidelnej rodinke PRÍŠERÁKOVCI, slovenský rozprávkový filmový muzikál SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA či dobrodružná animovaná komédia MALÝ YETI.

AKTUÁLNY PROGRAM KINA NOSTALGIA – kinosála Spoločenského domu Nivy

02.11. ŠT 19:00 120 TEPOV ZA MINÚTU Robin Campillo, Fr., 2017

03.11. PI 18:00 PRÍŠERÁKOVCI Holger Tappe, Nem./Brit., 2017

03.11. PI 19:45 SNEHULIAK Tomas Alfredson, Brit./Švéd./USA, 2017

04.11. SO 16:15 MEČIAR Tereza Nvotová, SR/ČR, 2017

04.11. SO 18:00 EARTH: DEŇ NA ZÁZRAČNEJ PLANÉTE Peter Webber, Richard Dale, Lixin Fan, Brit., 2017

04.11. SO 19:45 HANS ZIMMER V PRAHE Tim Van Someren, Brit./ČR, 2017

06.11. PO 14:00 Ružinovské kino pre seniorov: STOROČIE MIROSLAVA ZIKMUNDA

08.11. ST 19:00 HAPPY END Michael Haneke, Fr./Nem./Rak., 2017

09.11. ŠT 19:00 BLADE RUNNER 2049 Denis Villeneuve, USA/Brit./Kan., 2017

10.11. PI 18:00 MALÝ YETI Ben Stassen, Jeremy Degruson, Fr./Belg., 2017

15.11. ST 19:00 VÁBENIE VÝŠOK Pavol Barabáš, SR, 2017

16.11. ŠT 19:00 WIND RIVER Taylor Sheridan, Brit./Kan./USA, 2017

18.11. SO 16:30 NINA Juraj Lehotský, SR/ČR, 2017

18.11. SO 18:00 SUBURBICON: TEMNÉ PREDMESTIE George Clooney, USA/Brit., 2017

18.11. SO 20:00 VRAŽDA V ORIENT EXPRESE Kenneth Branagh, USA/Malta, 2017

22.11. ST 19:00 BEZ LÁSKY Andrej Zvjagincev, Rus./Fr., 2017

23.11. ŠT 19:00 MATKA! Darren Aronofsky, USA, 2017

24.11. PI 18:00 SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA Diana Novotná, SR, 2017

24.11. PI 19:45 KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ Eric Toledano, Olivier Nakache, Fr., 2017

25.11. 16:00 Ružinovské detské kino: RÍŠA HRAČIEK

25.11. SO 18:00 HOKUSAI Z BRITSKÉHO MÚZEA Patricia Wheatley, James Norton, Brit., 2017

25.11. SO 19:45 ZÁHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK Jan Hřebejk, ČR/SR, 2017

29.11. ST 19:00 VRAŽDA V ORIENT EXPRESE Kenneth Branagh, USA/Malta, 2017

30.11. ŠT 19:00 OBCHOD NA KORZE Ján Kadár, Elmar Klos, ČR/SR, 1965

Viac info o programe, ktorý je priebežne aktualizovaný, na www.nostalgia.sk