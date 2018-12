Na prémiu k stavebnému sporeniu treba vložiť historicky najvyššiu sumu

BRATISLAVA 31. decembra (WebNoviny.sk) – Maximálna výška štátnej prémie pri stavebnom sporení sa od roku 2019 zaokrúhli na sumu 70 eur, pričom doteraz to bolo 66,39 eura.

Na jej získanie je potrebné na účet stavebného sporenia vložiť historicky najvyššiu sumu, a to až 2 800 eur za rok. V roku 2018 to bola suma 1 327,80 eura. Rovnako to bolo aj v roku 2017 a aj v roku 2016. V roku 2015 to bolo 1 207,09 eura a v roku 2014 išlo o sumu 781,06 eura.

Maximálna suma štátnej prémie

Zákon o stavebnom sporení sa od januára 2019 mení tak, že spodná hranica percentuálnej výšky štátnej prémie sa zníži z 5 % na 2,5 % z ročného vkladu a maximálna suma štátnej prémie sa zaokrúhľuje na 70 eur ročne.

Pôvodná výška štátnej prémie 199,2 eura bola zachovaná do roku 2000, odvtedy sa každým rokom znižovala. Štátna prémia 66,39 eura bola platná od roku 2006 do konca roku 2018.

Plnú prémiu nezíska takmer nikto

Ako uviedol finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik, zo skúsenosti sa mnoho rodín rozhoduje pre sporenie svojim deťom, až keď sa dozvedia o bonuse vo forme štátnej prémie. „Avšak zníženie na 2,5 % od januára 2019 a nutnosť za rok vložiť až 2 800 eur na získanie plnej prémie je vyslovene demotivačné,“ povedal Búlik.

Ak by si sporiteľ chcel odkladať mesačne na to, aby získal plnú štátnu prémiu, musel by stavebnej sporiteľni posielať každý mesiac zhruba 233 eur. Stavebné sporenie bolo pôvodne podľa Búlika atraktívne aj pre väčšinu Slovákov s príjmom pod úrovňou priemernej mzdy. Plnú prémiu však nebude po novom čerpať podľa Búlika takmer nikto.