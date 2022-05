Na pulty prichádza nová kniha „55 tipov a návodov pre úspešný e-shop“. Svoje skúsenosti a rady s prevádzkovaním e-shopu v nej ponúka až 50 odborníkov

Affiliate sieť Dognet prišla 11. mája 2022 s knižnou novinkou s názvom „55 tipov a návodov pre úspešný e-shop“. Problematiku internetového predaja v nej autori riešia komplexne. Kniha je určená tak začiatočníkom, ako aj pokročilým a tiež skúseným „vlkom“. V poradí je to 7. titul vydaný pod hlavičkou Dognet. Predchádzajúce publikácie sa venovali viac všeobecnejšie online marketingu, tá aktuálna cieli na e-shopy. Hodnota tejto knihy je aj v konkrétnych príkladoch z praxe a case studies. Kúpiť si ju môžete v printovej a elektronickej podobe. Porozprávali sme sa so Štefanom Polgárim, ktorý je šéfom Dognet Affiliate Network a ideamaker pre vznik tejto knihy. Štefanovou zásluhou je aj to, že do tvorivého procesu sa zapojilo až 50 odborníkov z oblasti e-commerce, medzi nimi tiež prevádzkovatelia úspešných e-shopov. Viac detailov sa dozviete priamo v rozhovore.

1. Publikácií a e-bookov z oblasti marketingu a e-commerce je na trhu pomerne veľa, čim je táto kniha iná a výnimočná?

V úvode by som uviedol na správnu mieru – knižných publikácií nie je na trhu veľa, skôr naopak a väčšinou sú to preklady zahraničných vydavateľov. E-book je síce ľahké vydať, ale reálne vo veľmi málo prípadoch sa dostane aj do fyzickej, teda knižnej podoby. My v Dognete sme nadšenci a vydávame knihy. Chceme tiež dávať priestor ľuďom, ktorí majú čo povedať a sú odborníkmi vo svojej oblasti. Toto je už siedma kniha, ktorú dávame na trh a priznám sa, že prvú som písal skoro celú sám, čo je úplný opak voči tejto najnovšej knihe 55 tipov a návodov pre úspešný e-shop. Podieľalo sa na nej až 50 autorov a môj príspevok k obsahu bol tentokrát minimálny.

2. Čo sú tri kľúčové veci, ktoré robia túto knihu výnimočnou?

Tak po prvé – ako som už uviedol, tvorilo ju 50 ľudí z praxe, ktorí čitateľovi ponúknu svoje vlastné skúsenosti a pohľad na vybranú problematiku. Po druhé – na základe praxe z predošlých rokov sme sa rozhodli ísť komplikovanejšou cestou a vydať samostatne slovenskú a českú jazykovú mutáciu. Možno to znie neuveriteľne, ale mladé generácie v Českej republike už majú neraz problém s pochopením všetkých slovenských slov a fráz. No a po tretie – výnimočnosť knihy vidím aj v tom, že je svojim kontentom a témami naozaj aktuálna, čo jednoznačne pomôže každému pri aplikácií tipov a rád do svojho vlastného podnikateľského zámeru pre e-commerce a spustenie e-shopu. Veľa problematiky a tém korešponduje realitou a trendmi roka 2022.

Foto: Rastislav Dubovský

3. Ľudia majú radi príbehy z praxe a chcú sa učiť od úspešných. Ako je to v prípade publikácie 55 tipov a návodov pre úspešný e-shop?

Z 50-tich autorov, ktorí sa podieľali na tvorbe knihy sú to napríklad majitelia firiem, marketéri, špecialisti na e-commerce, dizajn… Je to teda skladba ľudí od ktorých sa oplatí vypočuť si rady a skúsenosti, nebavíme sa teda o nejakých samozvaných marketingových „čarodejoch“ z reklamy na YouTube a pod. Najmä pri e-bookoch sa stáva, že ich masívne vydávajú rôzni ľudia a predávajú za symbolickú cenu s cieľom ďalších obchodných príležitostí na zákazníkovi. Táto kniha je o obsahu a nerobíme cez ňu ďalší marketing a obchodné „ťahy“ na zákazníkov. Knihu si je možné kúpiť v printovej verzii de facto v ktoromkoľvek kníhkupectve a elektronickej podobe aj priamo na našej stránke dognet.store.

4. Ktorý príbeh e-shopu Vami najviac zarezonoval pri tvorení tejto knihy?

Hmm, nie je to jednoduché vybrať iba jeden. Poviem to inak, každá rozoberaná oblasť v tejto knihe má svojho „hrdinu“. Mám tým na mysli to, že každý z 50-tich spolutvorcov obsahu je odborníkom na tú sebe vlastnú oblasť v ktorej sa denne pohybuje, je v nej doma a oplatí sa navnímať si jeho príbeh a skúsenosti na konkrétnych situáciách, ktoré zažil a zažíva. Samozrejme, neexistuje žiadne šablónovito univerzálne riešenie každého problému a každej úlohy, ale človek sa z konkrétneho prípadu môže poučiť a to čo sa mu páči, môže aplikovať na svoju vlastnú situáciu. Každý námet, skúsenosť či prípadová štúdia sú rozhodne inšpirujúce.

Foto: Rastislav Dubovský

5. Založiť e-shop je pomerne jednoduché. Na čo si dať pozor a čo nezanedbať pred spustením ostrej prevádzky?

Ja by som to zhrnul takto – netreba sa báť samotného technického riešenia, keďže doba pokročila a je veľa možností a platforiem na rýchle, spoľahlivé a vkusné riešenie pre spustenie e-shopu. Ak sa človek reálne rozhodne spustiť vlastný e-shop, dokáže to urobiť od rozhodnutia až po realizáciu doslova za pár dní. Dnes je však prax tiež o tom, že spustenie e-shopu je jedna vec, ale nemožno zabúdať na to, že svoje úsilie treba nasmerovať na kvalitu služieb, marketingu a vysokú úroveň prezentácie produktov – fotografie, videá, popisy… O návštevnosti zrejme ani netreba hovoriť – skrátka, ak máte e-shop, ale nemáte návštevnosť, je vám vo finále na nič… Preto sa kniha zameriava aj na problematiku návštevnosti, SEO, sociálnych sietí, platenej reklamy a ďalšie dôležité veci.

6. Veľká časť publikácii o zakladaní e-shopu rieši skôr plytko otázku budovania obchodnej a obsahovej stratégie e-shopu. Ako je to v prípade tejto knihy?

Často vravím „e-shoperom“ – ja som sa aktívne venoval aj vendor marketingu, ktorý je zacielený na budovanie vzťahov s dodávateľmi a z toho plynúcimi benefitmi pre odberateľa. Ľudia si neuvedomujú, že ich e-shop je de facto aj reklamné médium pre výrobcov, resp. dodávateľov. Je teda namieste dohodnúť si s výrobcom promo pre ich produkty v podobe videí, blogu a pod. Ľudia nerozmýšľajú nad tým, že výrobcovi majú čo ponúknuť a môžu z toho obe strany výhodne vyťažiť a nejde len priamo o nižšie nákupné ceny, ale aj efektívnu podporu predaja cez zaujímavý kontent. Samozrejme je tu aj možnosť dostať sa vyjednávaním do výrazne nižších nákupných cenových hladín. Čiže aj naoko malý e-shop, ktorý vie poskytnúť výrobcovi a dodávateľovi recipročne zaujímavú pridanú hodnotu, sa môže dobrým vendor marketingom dostať k nákupu za ceny, ktoré majú výrazne väčší odberatelia.

Foto: Rastislav Dubovský

7. Ponúka kniha informácie na zorientovanie sa v problematike nastavovania, testovania, SEO, analytiky web stránky a ďalšie veci tohto druhu?

UX, SEO, návštevnosť… áno, keďže kniha má 600-strán, je v nej toho naozaj veľa, ale samozrejme, nevie tam byť úplne všetko. Snažili sme sa jej obsah koncipovať tak, aby bola svojimi informáciami užitočná aj o dva roky, napriek veľkej dynamike marketingu a neustálym zmenám. Rád by som dodal, že kniha vie rovnako dobre pomôcť a obohatiť o nové nápady tak prevádzkovateľov e-shopov zameraných na „repredaj“ (nákup od dodávateľa a ďalší predaj zákazníkovi), ako aj drobných či väčších výrobcov, ktorí chcú svoje produkty ponúkať cez vlastný e-shop. Každá kapitola v knihe pojednáva o téme, ktorej sa určite žiadny aktuálny a budúci „e-shopista“ nevyhne.

8. Sociálne siete zahltili náš každodenný život. Prežili by bez nich e-shopy a prináša kniha tipy a triky ako úspešne využiť ich potenciál?

V knihe sú aj známe autorky, ktoré riešia sociálne siete. Možno ešte k otázke, či by e-shopy prežili, alebo neprežili bez sociálnych sietí – myslím si, že väčšina z nich áno. Aby sme si rozumeli – hlavne pre veľké e-shopy sú sociálne siete skôr komunikačný kanál a nie predajný. Je to teda prednostne o brandingu, komunikácií so zákazníkmi. Na strane druhej, je špecifický okruh produktov, ktoré sú vo veľkej miere závislé od Facebook-u, Instagram-u, mám na mysli predovšetkým kozmetické produkty, rôzne výživové doplnky vrátane tých s diskutabilným účinkom… Skrátka, ak máte „bežný tovar“, ktorý sa vyhľadáva cez Google, radšej sa zameriavate na SEO, PPC a aktivity v tomto smere. Sociálne siete však netreba ani v takom prípade opomínať, ale rozumne si zadeliť čas na priority a efektivitu – aké máme očakávania. Sociálne siete sú veľká vec, ale nie sú prioritou pre každý typ tovaru a služby.

Foto: Dognet Affiliate Network

9. Na záver skúste stručne zhrnúť – prečo si kúpiť knihu 55 tipov a návodov pre úspešný e-shop?

Túto knihu by si mal kúpiť ten, kto sa chystá podnikať na internete, predávať cez e-shop, alebo to už robí, pretože kniha mu ukáže nové veci, pohľady a nápady na problematiku e-commerce a e-shopov. Je v nej viac ako 50 užitočných tipov od 50-tich autorov. Neverím, že sa nájde niekto, kto by si v knihe nenašiel inšpiráciu. Kniha je pre všetkých, ktorí už riešia alebo chcú riešiť online predaj. Je výborná aj pre marketérov, študentov marketingu a všeobecne pre ľudí zaujímajúcich sa o e-commerce. Online kanál bude už trvale dôležitý a jeho výstrel na vrchol počas dvoch rokov pandémie nám to jasne ukázal. Aktuálny medziročný pokles nemá nič spoločné s recesiou a poklesom online nakupovania ako takého, ale poukazuje na skutočnosť, že počas období lockdown-ov a zavretých prevádzok bol takmer celý predaj závislý na online nákupoch a transakciách.

Rozhovor vznikol v spolupráci so spoločnosťou Dognet Affiliate Network. Knihu 55 tipov a návodov pre úspešný e-shop nájdete v každom dobrom kníhkupectve a v elektronickej podobe aj na stránke dognet.store.