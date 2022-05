Na RG už v 1. kole dvojhry žien súboj Schmiedlovej proti Kučovej, Molčan opäť vyzve Coriu

Už v 1. kole dvojhry žien v hlavnej súťaži na druhom grandslalomovom turnaji sezóny Roland Garros v Paríži na seba narazia dve Slovenky. Žreb spojil proti sebe Kristínu Kučovú a Annu Karolínu Schmiedlovú.

Súpera pozná aj Alex Molčan, ktorého v úvodnom súboji na RG čaká Argentínčan Federico Coria, nad ktorým zvíťazil vo štvrtok vo štvrťfinále turnaja ATP vo francúzskom Lyone. Šancu na hlavnú súťaž má ešte Norbert Gombos, ktorého v piatok čaká finále kvalifikácie proti Holanďanovi Timovi van Rijthovenovi.

Kučová so Schmiedlovou odohrali medzi ženami štyri vzájomné stretnutia a v troch prípadoch sa tešila z triumfu Kučová, ktorá uspela v oboch dueloch na antuke (Bol 2016 a Bukurešť 2014). Na tvrdom povrchu je bilancia oboch hráčok vyrovnaná, keď v Sydney 2015 triumfovala Schmiedlová a vlani v Miami zvíťazila Kučová.

Alex Molčan vlani prehral obe stretnutia s Coriom, keď nepochodil na challengeroch v Prostějove a Oeirase. Vo štvrtok sa súperovi revanšoval a postúpil cez neho už do semifinále podujatia v Lyone. V prípade prieniku do 2. kola RG nastúpi slovenský tenista proti víťazovi duelu Novak Djokovič (Srb.-1) – Jošihito Nišioka (Jap.).

Ak by sa konal zápas Djokovič – Molčan, šlo by o súboj bývalého a súčasného zverenca slovenského trénera Mariána Vajdu. Ten aktuálne vedie Molčana, no predtým k 20 grandslamovým titulom dotiahol Djokoviča.