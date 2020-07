Na sezónne vlaky ZSSK budú v Banskej Štiavnici čakať nové autobusové spoje, ktoré cestujúcich odvezú za históriou regiónu i na obľúbené tajchy

BBSK v spolupráci so ZSSK ponúka tohtoročným návštevníkom prípojné autobusové spoje v nadväznosti na letné vlakové spoje.

Cestovať vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) sa oplatí aj v tohtoročnej letnej sezóne. Ako sme začiatkom mesiaca avizovali, ZSSK na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) pripravila pre cestujúcich novinku – 44 sezónnych vlakov na celkovo 10 linkách. Do týchto trás patrí aj rozmanité a nezameniteľné okolie Banskej Štiavnice, ktorej návštevníkov čaká ďalšie príjemné prekvapenie.

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) v spolupráci so ZSSK cestujúcim uľahčil prístup k pamiatkam a prírodným krásam Štiavnice a upravil časy prímestských autobusových liniek, do ktorých boli s účinnosťou od 18. júla 2020 do 15. septembra 2020 zapracované nové letné sezónne víkendové spoje. Návštevníkov odvezú do historického centra mesta a lokalít so štiavnickými tajchami a späť s nadväznosťami na sezónne vlaky verejnej osobnej železničnej dopravy.

Na vybrané vlaky národného dopravcu budú v Banskej Štiavnici čakať autobusové spoje v smere na Počúvadlianske jazero. Rovnako budú zabezpečené prípoje i na spiatočnú cestu a obdobne tak aj dve spojenia z Banského Studenca. Na trasách sa cestujúcim ponúka viacero možností – prehliadka historického centra mesta, prechádzka na známu kalváriu, priestory banského múzea, či strávenie príjemného dňa s osviežením pri viacerých tajchoch v okolí alebo výletom s výstupom na neďaleké Sitno.

Cestovný poriadok prípojných autobusov. Foto: ZSSK

„Cieľom špeciálnych vlakových spojení je nielen posilnenie domáceho cestovného ruchu, na ktorom nám veľmi záleží, ale aj zjednodušenie dostupnosti turisticky zaujímavých miest. To platí dvojnásobne práve tento rok, kedy sa bude kvôli pandémii koronavírusu cestovná horúčka Slovákov sústreďovať prevažne do vnútra krajiny. Som rád, že BBSK nám vyšiel v ústrety a prispôsobil časové polohy autobusov našim letným vlakom,“ hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

„Rozvoj cestovného ruchu je pre Banskobystrický samosprávny kraj prioritou. Aj týmto projektom a spoluprácou so Železničnou spoločnosťou Slovensko motivujeme ľudí, aby trávili leto v našom kraji. Som rád, že uľahčíme turistom a návštevníkom cestovanie do Banskej Štiavnice a k okolitým prírodným jazerám. Navyše, ide o prvý príklad dopravnej integrácie verejnej dopravy v BBSK, kedy zavádzame autobusové spoje, ktoré nadväzujú na vlakové,“ uviedol predseda BBSK Ján Lunter.

Viac informácií na https://www.zssk.sk/turisticke-vlaky/.

