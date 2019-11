Na škole v Srbsku sa strieľalo, muža s granátmi a výbušninami zneškodnil učiteľ

V Srbsku sa v piatok odohrala streľba na škole, ktorá je typická skôr pre Spojené štáty. Zhruba štyridsaťročný muž so samopalom sa podľa miestnych médií dostal do budovy strednej školy v 16-tisícovom meste Velika Plana v centrálnej časti Srbska. Vystrelil dvakrát do stropu, no vzápätí sa jednému z učiteľov podarilo premôcť a odzbrojiť ho.

Páchateľa zatkla polícia a vyšetruje jeho motívy. Podľa srbského denníka Blic mal útočník pri sebe aj ručný granát a iné zbrane a výbušniny, a mal údajne v úmysle zajať na škole rukojemníkov.