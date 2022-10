Na slávnostnej premiére gangsterky Čierne na bielom koni predstavili aj novú pieseň Jany Kirschner

V stredu 5. októbra 2022 v Bratislave premiéroval nový slovenský film, romantická gangsterka Čierne na bielom koni. Snímku bude na ceste do kín sprevádzať nová pieseň Jany Kirschner s jednoduchým názvom Lovestory. Naspievala ju spoločne s Milanom Ondríkom, predstaviteľom jednej z hlavných úloh, a na slávnostnej premiére bola pieseň predstavená publiku spoločne s videoklipom, o ktorý sa postaral Rasťo Boroš, režisér, scenárista i producent samotného filmu.

Slávnostnej premiéry sa zúčastnila početná delegácia tvorcov a tvorkýň, medzi nimi aj herci Attila Mokos, Tomáš Mischura, Petr Vaněk a herečka Rebeka Poláková. Herci spomínali na živelné nakrúcanie v Lučenci a Rimavskej Sobote, teda na miestach, na ktorých sa príbeh odohráva. Obe mestá čakajú lokálne predpremiéry za účasti tvorcov, sprevádzané výrazným záujmom domáceho publika.

Foto: Continental film

Hlavnými hrdinami gangsterky Čierne na bielom koni sú svojskí zločinci z Novohradu a Malohontu, krajiny nikoho, stratenej v čase kdesi na juhu Slovenska – Bandy Koháry (Milan Ondrík) a Lučáno Ármin Wámbéry (Attila Mokos). Spolu s naivným Zsoltim Bófantim (Tomáš Mischura) kvôli túžbe po šťastí čoraz viac narážajú na nepísané pravidlá malomestského organizovaného zločinu. A možno by to so cťou ustáli, keby práve do Lučenca nezavítala aj dvojica dravých finančných žralokov z Brna (Petr Vaněk a Tomáš Jeřábek), ktorí sem síce prišli na rutinnú pracovnú cestu, ale veľmi rýchlo pochopia, že Rimavská Sobota nie je finančné centrum Londýna. A robiť tu biznis, sa vymyká všetkým pravidlám z motivačných príručiek pre úspešných obchodníkov. Ako dlho potrvá, než s nimi obávaný pán Lučenca Šani Pataki (Zoltán Mucsi) stratí trpezlivosť? A stihne ich zachrániť láska k osudovým ženám – k Csille alias Katona Kitty (Rebeka Poláková) a k anjelsky nevinnej Janke (Jana Kovalčíková), ktorá sa naučila, že s chlapmi treba mať svätú trpezlivosť?

Foto: Continental film

Komediálna snímka o tom, prečo sa treba báť ľudí, ktorí vám podajú pero a povedia, že stačí podpísať, príde do kín na celom Slovensku o týždeň, vo štvrtok 13. októbra. Tvorcovia tvrdia, že ak ide o lásku, trochu bolieť to musí. Najmä ak ide o lásku k peniazom. Publikum sa o tom bude môcť presvedčiť už čoskoro vďaka distribučnej spoločnosti Continental film, ktorá film uvádza do kín.

Informačný servis