Na Slovensko poputujú ďalšie stovky miliónov z Rozvojovej banky Rady Európy

BRATISLAVA 14. júna (WebNoviny.sk) – Na Slovensko by mali smerovať ďalšie stovky miliónov na financovanie projektov z Rozvojovej banky Rady Európy.

Nadviažu na dobrú spoluprácu

Ministerstvo financií avizuje, že v nasledujúcich rokoch je banka pripravená na Slovensku preinvestovať 800 mil. eur. Smerovať by mohli do rôznych sektorov od zdravotníctva cez vzdelávanie, administratívu, súdnu a väzenskú infraštruktúru, verejnú infraštruktúru a regionálny rozvoj až po investície do tvorby a zachovania pracovných miest v malých a stredných podnikoch.

Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol guvernér Rozvojovej banky Rady Európy Rolf Wenzel, ktorá má aktuálne v Bratislave svoje výročné administratívne zasadnutie, banka tak na Slovensku nadviaže na doterajšiu dobrú spoluprácu.

Za posledných dvadsať rokov, odkedy je Slovensko členskou krajinou banky, sem totiž smerovali investície v objeme 1,2 mld. eur. Išli na podporu pracovných miest malých a stredných podnikov, modernizáciu miest a vidieka, ochranu životného prostredia a boj proti klimatickým zmenám, poskytovanie bývania prostredníctvom vlády a Štátneho fondu rozvoja bývania a vzdelávanie a výskum.

Ďalšie možné investície

Ďalšie projekty, na financovaní ktorých sa bude banka podieľať, vzídu z konkrétnych rokovaní medzi bankou a slovenskými inštitúciami. Aktuálne napríklad predstavitelia banky rozhodujú o 50-miliónovom úvere pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, diskutujú aj o možnosti financovania novej väznice pri Rimavskej Sobote.

Rozvojová banka Rady Európy bola založená v roku 1956 ôsmimi členskými štátmi Rady Európy, a to Belgickom, Francúzskom, Nemeckom, Gréckom, Islandom, Talianskom, Luxemburskom a Tureckom. V súčasnosti má 41 členských štátov. Slovenská republika sa stala členskou krajinou banky v roku 1998.