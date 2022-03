Na Slovensku bude chladné počasie, meteorológovia očakávajú v niektorých častiach sneženie

Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) upozorňujú, že v tomto týždni bude chladné počasie. Od utorka 8. marca do štvrtka 10. marca očakávajú na severe a východe lokálne sneženie alebo snehové prehánky.

SHMÚ o tejto situácii informoval aj zložky Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR, ktoré zabezpečujú potrebné opatrenia v rámci utečeneckej krízy na východnom Slovensku. Tlačovú správu poskytol hovorca SHMÚ Ivan Garčár.

„V ostatných častiach Slovenska bude menej zrážok. V noci klesne teplota na -1 až -6 stupňov, v údoliach do -10 °C. Cez deň bude 5 až 10 stupňov, na severe a východe 0 až 5 °C. Studený severný vietor zvýrazní pocit chladu,“ informovala meteorologička Nikoleta Hrušková. Dodala, že od piatka 11. marca do nedele 13. marca bude jasno až polojasno. Zosilnejú nočné mrazy na -5 až -10 °C, v údoliach na -10 až -15 °C. Cez deň sa pri slnečnom počasí vzduch zohreje na -1 až 5, na juhu do 8 °C.