Na Slovensku podľa sčítania vzrástla vzdelanostná úroveň. Ako sú na tom jednotlivé kraje?

V Bratislavskom kraji je najvzdelanejšie trvale bývajúce obyvateľstvo. Vzdelanostná úroveň vo všetkých krajoch v porovnaní s rokom 2011 vzrástla, mierny pokles nastal len v okresoch Rimavská Sobota a Lučenec. Vyplýva to z výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, o ktorých informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Z hľadiska vzdelanostnej úrovne sú na čele najmä okresy Senec a Pezinok. Na opačnej strane spektra sú napríklad okresy Revúca, Kežmarok, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota či Gelnica. Pri nazeraní na úroveň vzdelania cez osoby, ktoré v regióne pracujú, tiež dominuje Bratislavský kraj.

Pri ostatných krajoch je variabilita vzdelanostnej úrovne pracujúcich obyvateľov vyššia. Druhý v poradí skončil Košický kraj, najnižšiu vzdelanostnú úroveň dosiahol Trnavský kraj, čo však súvisí s tým, že pracovné miesta sú väčšmi orientované na stredoškolákov.

Kde je najhoršia situácia?

Bratislavský a Košický kraj tiež najviac priťahujú najvzdelanejšie pracovné sily. Naopak, najvzdelanejšie pracovné sily najčastejšie opúšťajú Prešovský, Žilinský a Trenčiansky kraj. V prípade Bratislavského kraja je ale špecifické, že aj z neho odchádzajú obyvatelia s vysokou úrovňou vzdelania.

Podľa ŠÚ SR je najhoršia situácia v Trenčianskom kraji, kde sú odchádzajúci výrazne vzdelanejší, než osoby, ktoré doň prichádzajú. „Tento jav voláme negatívny rozdiel vo vzdelanostnej úrovni medzi prichádzajúcimi a odchádzajúcimi pracovnými silami,“ uviedol ŠÚ SR.

Úrad ale doplnil, že pri porovnávaní vzdelanostnej úrovne medzi príchodzími a odchádzajúcimi osobami je potrebné brať do úvahy aj ich početnosť. Bratislavský kraj je jediným spomedzi krajov, do ktorého za prácou prichádza viac osôb, než z neho odchádza.

Úlohu hrá pracovná mobilita

Približne tretina ľudí, ktorí v ňom pracujú, má trvalé bydlisko v inom kraji. Vďaka pracovnej mobilite tak získava naviac zo všetkých slovenských krajov.

„Košický kraj má síce spolu s Bratislavským krajom kladný diferenciál vzdelanostnej úrovne medzi prichádzajúcimi silami a odchádzajúcimi, má však negatívne saldo pracovnej mobility – to znamená, že stráca viac pracovnej sily, ako je reálny počet pracujúcich v tomto kraji. Najviac stráca z hľadiska salda mobility Trnavský kraj, ktorého saldo predstavuje až -14 % z celkového počtu pracujúcich,“ vysvetľuje ŠÚ SR.

Zlá situácia z pohľadu salda mobility je v okresoch Pezinok a Senec, a tiež Košice – okolie, odkiaľ sa pracovné sily presúvajú do hlavného mesta a do Košíc. Naopak, najlepšie sú na tom okresy krajských miest, a to najmä Bratislava a Košice.