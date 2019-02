Na Slovensku sa vydáva najviac učiteľských preukazov spomedzi ostatných krajín

BRATISLAVA 25. februára 2019 (WBN/PR) – Slovensko je napriek svojej veľkosti krajinou, kde sa vydáva najviac učiteľských preukazov ITIC (International Teacher Identity Card) ročne.

Informoval o tom obchodný riaditeľ združenia CKM SYTS Vladimír Jedlička, ktoré vydáva na Slovensku preukazy ISIC (International Student Identity Card) a ITIC (International Teacher Identity Card). „Je to aj napriek tomu, že sme v celosvetovom meradle malou krajinou čo sa týka počtu obyvateľov a teda aj počtu učiteľov. Dôvodom je, že zľavy, ktoré sú poskytované študentom a mladým ľuďom, ktorí sú držiteľmi platných študentských kariet ISIC, platia aj pre samotných učiteľov. V súčasnosti vydávame takmer 15.000 ITIC preukazov pre učiteľov ročne,“ upresnil Jedlička.

Najčastejšie sa využívajú zľavy pri návšteve kina, nákupe v kníhkupectvách a na služby u mobilného operátora. „Ďalej nasledovali zľavy na kancelárske a školské potreby, zľavy v reštauráciách rýchleho občerstvenia, zľavy na oblečenie, reprografické služby a zľavy na kreatívne pomôcky a materiály. Veľmi populárnymi sú aj zľavy na cestovanie, lyžovanie, poistenie, relax a zľavy na spotrebný tovar,” priblížil Jedlička. Rebríček najvyužívanejších zliav je zostavovaný z reálnych údajov od partnerov CKM SYTS a ročne je možné s preukazom ušetriť viac ako 350 eur.

Po úspešnom zavedení preukazov ISIC na univerzitách a vysokých školách na Slovensku začalo združenie CKM SYTS pred niekoľkými rokmi spolupracovať aj so strednými školami. „Pre stredoškolákov sú určené preukazy ISIC/EURO<26. Sú to multifunkčné preukazy, ktoré slúžia ako identifikačný doklad o štúdiu na príslušnej škole. Preukazy tiež môžu fungovať v rámci dochádzkových, prístupových a stravovacích systémov škôl. Poskytujú rovnaké zľavy ako preukazy ISIC a je možné ich využiť aj na bežné cestovanie v doprave. V súčasnosti naše združenie spolupracuje s viac ako 500 strednými školami vo všetkých regiónoch Slovenska. Za zmienku stojí, že spojenie licencií ISIC a EURO<26 nie je vo svete úplne bežné a podarilo sa to iba v štyroch krajinách a to v Belgicku, Srbsku, Bulharsku a na Slovensku,” zdôraznil Jedlička.

Združenie CKM SYTS, je členom celosvetovej organizácie ISIC Association. ISIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad študenta denného štúdia a ITIC doklad potvrdzujúci štatút pedagogického zamestnanca. Všetky typy dokladov sú podporované aj organizáciou UNESCO.

ISIC Association bola založená nórskou, holandskou a dánskou úniou študentov v roku 1953 na medzinárodnom stretnutí v dánskej Kodani. Dôvodom vzniku tejto asociácie bolo skvalitniť život študentom a pomôcť im sprístupniť služby, cestovanie a produkty, ktoré napomáhajú ich rozvoju počas študentského života. Počas prvých piatich rokov pôsobenia asociácie sa vydalo viac ako 330 tisíc preukazov a postupne sa k projektu ISIC pridávali ďalšie krajiny. Dnes má ISIC Association 128 členov.

V roku 2016 vznikla prvá virtuálna forma preukazov ISIC a ITIC pre smartfóny. Aktuálne sú virtuálne preukazy realitou v 28 krajinách a na Slovensku fungujú od roku 2017.

Držitelia platných preukazov ISIC a ITIC majú nárok na zľavy a benefity na viac ako 1300 miestach na Slovensku a viac ako 150.000 miestach vo svete. Podrobnejšie informácie o všetkých zľavách a novinkách nájdu držitelia preukazov na stránkach www.isic.sk www.studentskypreukaz.sk a www.itic.sk.