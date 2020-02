Na Slovensku silno fúka, meteorológovia varujú aj pred povodňami

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pre celé územie Slovenska pred silným vetrom. Uvádza to na svojej oficiálnej stránke. Výstraha trvá do obeda 12:00.

Snehové jazyky a záveje

V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Považská Bystrica, Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa a vo všetkých okresoch Žilinského kraja platí výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi najmä v polohách nad 800 m.n.m.

„Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozorňujú meteorológovia.

Výstraha pred povodňami

Pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Dolný Kubín, Martin a Stará Ľubovňa vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred povodňami. S výnimkou okresov Martin a Stará Ľubovňa trvá výstraha do 12:00. Pre okres Martin platí výstraha do 18:00 a pre Starú Ľubovňu do zajtra 8:30.

Na tokoch v povodí horného a stredného Váhu je aktuálne ustálenosť až mierny pokles vodných hladín pri vysokých vodných stavoch. Hladiny tokov pod vodnými dielami sú ovplyvňované manipuláciou. „Podľa predpokladaného vývoja počasia očakávame na tokoch v povodí horného a stredného Váhu mierny až výrazný pokles vodných hladín,“ približujú meteorológovia.