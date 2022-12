Na Slovensku začala fungovať stránka, ktorá vráti až 15% minutých peňazí

Poľská e-commerce platforma Picodi sprístupnila cashback funkciu už aj pre slovenských používateľov. Vďaka tejto funkcii môžu používatelia získať späť od niekoľkých percent až po desiatky pri svojich transakciách v slovenských aj zahraničných internetových obchodoch a webových stránkach.

Picodi.com je na Slovensku dostupné už od roku 2015. Webová stránka, známa najmä vďaka kupónom a zľavovým kódom, začala ponúkať používateľom svoju cashback funkciu. Vytvorením účtu zadarmo a aktivovaním cashback funkcie pred každou objednávkou môžu užívatelia získať späť od pár percent z hodnoty nákupu až po desiatky.

Na Slovensku je cashback dostupný vo viac ako 120 e-shopoch a webstránkach, vrátane Aboutyou.sk, eobuv.sk a OKAY.sk. Hodnota cashback, ktorý získate, závisí na obchode a tiež kategórii produktu. Zvyčajne je to od 1% do 8%. Pre nových užívateľov je cashback zvýšený na čiastky do 15%.

Foto: Picodi

Peniaze, ktoré používatelia získajú späť cez cashback, môžu byť prevedené na bankový účet alebo PayPal.

Vytvorte si zadarmo účet v Picodi tu.

Informačný servis